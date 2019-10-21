Четверть россиян позиционируют себя "жертвами перестройки"

По данным социологического опроса ВЦИОМ, 25 процентов россиян считают себя "жертвами перестройки", 70 процентов, наоборот, полагают, что она дала им шанс реализоваться, 5 процентов затруднились с ответом. Чаще других "жертвой перестройки" себя позиционируют участники опроса после 60 лет и старше (37 процентов), реже - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (8 процентов).

Ряд политических деятелей, разделяющих идеологию КПРФ, в стенах Госдумы предложили ввести льготную категорию граждан - "жертвы перестройки", Это начинание поддерживают 41 процентов опрошенных, 47 процентов - против, 12 процентов затруднились с ответом.

Сторонниками появления категории "жертв перестройки" в основном являются те, кто относят себя к этим самым "жертвам" (62 процента). Среди них, как правило, больше женщин (46 процентов). Против предложения введения категории "жертв перестройки" выступают те, кто не относит себя к ним (55 процентов). Как правило, это люди в возрасте 45-59 лет (57 процентов), чаще мужчины (55 процентов).