Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 21 по 27 октября

Следы ведут на ипподром

Андрей Смоляков и Марина Александрова - в многосерийном фильме "Формула мести". Еще одно название фильма "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова". Это продолжение популярного детективного сериала о майоре Черкасове.

Действие происходит в 1977 году. В новом сезоне Иван Петрович, как всегда, занят расследованием сложного и запутанного дела. С крыши сбросили студента архитектурного института. Его мать покончила с собой. Следы ведут на ипподром, где погиб жокей. И на окраине находят труп одного из служителей ипподрома. А подозреваемые - жители элитного дома, деятели культуры. Среди них и певец, и модельер, и знаменитые актеры, часто посещающие ипподром. Черкасов догадывается, что преступник - один из них. Иван Петрович довольно быстро выходит на исполнителей убийств, но есть еще и некий организатор, вычислить которого никак не удается...

Это шестой проект из цикла расследований майора Черкасова, в который также входят "Мосгаз" (режиссер Андрей Малюков), "Палач" (Вячеслав Никифоров), "Паук" (Евгений Звездаков), "Шакал" (Евгений Звездаков) и "Операция "Сатана" (Юрий Мороз). Неизменными на протяжении всех сезонов остаются главные герои - майор милиции Иван Черкасов (актер Андрей Смоляков) и криминалист Соня Тимофеева (Марина Александрова). В каждом сезоне сериала они расследуют новое дело. Хронология развития действия - от начала 60-х в "Мосгазе" до конца 70-х годов в "Формуле мести".

Первый канал, 21-24 октября, 21:30

Воспоминания о Караченцове

Премьера документального фильма "Я тебя никогда не увижу", приуроченного к юбилею Николая Караченцова (27 октября любимому артисту могло бы исполниться 75 лет), - на Первом канале. Его любили все: зрители за потрясающие фильмы и трюки без помощи каскадеров, театралы за фантастические спектакли в "Ленкоме". Николай Петрович как-то сказал, что прекрасно осознает, что не каждому человеку так везет в жизни: карьера, семья… Все изменилось резко, неожиданно, в одну ночь…

В маленьком домике в Болгарии, где Караченцов прятался в последние годы жизни от любопытных глаз, собралась вся его семья: сын Андрей, невестка Ирина, внуки (старший Петр, средняя Янина и даже четырехлетняя Оля). И вдова - Людмила Поргина. Их воспоминания - в фильме. В картине также принимают участие Рудольф Фурманов - режиссер, друг Караченцова, Дмитрий Певцов, Игорь Золотовицкий и другие. Для этой картины успели снять и Марка Захарова.

Первый канал, 26 октября, 10:15

Блеск и нищета миллионеров

Эти люди в советское время выстраивали себе немыслимые дворцы, широко гуляли в ресторанах, блистали на светских вечеринках и закапывали золото потому, что его некуда было деть. Как удавалось подпольным советским миллионерам прятать богатство под носом у КГБ? И почему эти деньги в результате их же и похоронили? Ответы - в новом документальном фильме "Блеск и нищета советских миллионеров" канала "ТВ Центр". Его герои - министр внутренних дел Николай Щелоков, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, один из главных фигурантов "хлопкового дела" Шараф Рашидов, музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, герои "текстильного дела" Борис Ройфман и Шая Шакерман, гений финансовых пирамид Сергей Мавроди.

"ТВ Центр", 24 октября, 23:05

Макаров рассудит

Премьера программы "Право на справедливость" - на Первом канале. Самые острые социальные вопросы обсудят в студии с Андреем Макаровым. У каждого гражданина есть возможность прямого диалога с министрами правительства России и руководителями федеральных служб. Решение проблемы одного на государственном уровне может изменить к лучшему жизнь миллионов других.

Первый канал, 22 октября, 23:55

Слово Арабова

К 65-летию Юрия Арабова на "России К" - программа "Линия жизни" (25 октября в 22 часа 35 минут) и художественный фильм "Юрьев день" (25 октября в 23 часа 50 минут). Юрий Арабов работал как кинодраматург с такими режиссерами, как Александр Сокуров и Олег Тепцов, написал сценарии к таким картинам, как "Одинокий голос человека", "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Мать и сын", "Господин оформитель" и другие. Много лет он преподает во ВГИКе, руководит кафедрой кинодраматургии. О своем жизненном пути и работе Юрий Арабов расскажет в студии программы "Линия жизни".

Режиссер фильма "Юрьев день" - Кирилл Серебренников. В ролях: Ксения Раппопорт, Евгения Кузнецова, Сергей Сосновский, Роман Шмаков, Сергей Медведев, Игорь Хрипунов и другие. Фильм рассказывает об известной оперной певице, которая перед тем, как уехать на постоянное место жительства в Германию, привозит сына в российскую глубинку - проститься с Родиной. Сын уходит смотреть экспозицию местного Кремля и исчезает....

"Россия К", 25 октября, 23:50

Константин Богомолов: "Хороший человек" и "Псих"

В программе "Культурный обмен" канала ОТР Константин Богомолов расскажет Сергею Николаевичу о своем творчестве, в частности, о становлении как режиссера. Роман с известной светской львицей и телеведущей Ксенией Собчак мгновенно превратил талантливого режиссера и худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова в героя новостей бульварной прессы. Сегодня его имя чаще упоминается в СМИ при обсуждении личной жизни супругов, а не в анонсах новых постановок или рецензиях на них. Справедливо ли это? Ведь он продолжает ставить успешные спектакли. В прошлом году решил попробовать себя в качестве режиссера телесериалов и снял первый сезон светской драмы с элементами детектива "Содержанки". А на днях начал снимать восьмисерийную историю "Хороший человек" - по мотивам дела "ангарского маньяка". Еще одним неожиданным поворотом в карьере Константина Богомолова станет главная роль в телесериале "Псих", который снимает Федор Бондарчук. Обо всем этом и многом другом он расскажет в программе.

ОТР, 26 октября в 07:15 и в 19:45

Гость ток-шоу - Райкин

В год 80-летия театра "Сатирикон", который начинался в Ленинграде под названием Театр эстрады и миниатюр, Константин Райкин станет гостем ток-шоу "Прав!Да?" и расскажет зрителям ОТР не только о творческих планах, но и о том, что думает о ситуации в современной России....В молодости Константин Райкин не выносил, когда его, тогда еще начинающего актера, нередко называли "сыном Аркадия Райкина". В начале карьеры он все силы тратил на то, чтобы доказать, что он может быть самим собой, что у него есть свои таланты и способности, достойные уважения. И ему это удалось. С тех пор, как он в 1987 году после смерти отца возглавил театр "Сатирикон" и заметно обновил не только репертуар, но и стиль спектаклей, у Константина Райкина окончательно пропала необходимость доказывать собственную уникальность и значимость. Их подтверждают многочисленные звания и награды: лауреат Государственных премий РФ, четырежды лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска", лауреат премий Международного фонда имени Станиславского, премии имени Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", премий "Кумир", "Триумф", театральных премий "Хрустальная Турандот", "Чайка"...

ОТР, 24 октября в 03:05, 11:05 и 22:05

Лев Яшин: судьба вратаря

"Совершенно секретно. Лев Яшин. Судьба вратаря" - этот новый документальный фильм приурочен к 90-летию со дня рождения всемирно известного футболиста. Знаменитый российский вратарь Лев Яшин играл в футбол до 41 года. С именем этого футболиста связан невиданный впоследствии подъем нашего футбола - победа на Олимпиаде в Мельбурне и завоевание первого в истории Кубка Европы. Подтянутый, приветливый, располагающий к себе Лев Иванович стал одним из самых узнаваемых в мире советских граждан. Весной 1971 года на прощальном матче Яшина собрался весь тогдашний футбольный бомонд во главе с Бобби Чарльтоном и Гердом Мюллером. Уходил Лев Иванович по-королевски. Непобежденным и непревзойденным. Также Льву Яшину будет посвящена рубрика "Лица истории" программы "Календарь". Ее эфир - 22 октября в 06:00, 09:00 и 15:15.

ОТР, 22 октября в 10:15 и 23 октября в 01:55

Иван Охлобыстин: семейное шоу

На ТВ-3 в вертикальном показе - один эпизод в неделю по пятницам - стартует новое реалити-шоу "Охлобыстины". Звезда ситкома "Интерны", временно отстраненный от проведения служб священник и один из самых экстравагантных артистов Иван Охлобыстин приглашает зрителей в свой дом. "Семья - это святое" - таков девиз шоу "Охлобыстины", которое покажет всему миру, как живет одно из самых необычных семейств российского шоу-бизнеса. У Ивана Охлобыстина - "тушинского панка", как он сам себя называет, - шестеро детей в возрасте от 13 до 23 лет: Савва, Иоанна, Василий, Варвара, Евдокия и Анфиса. И к каждому из них нужен свой подход. А еще у него удивительные отношения с женой Оксаной Арбузовой - актрисой, когда-то сыгравшей главную роль в фильме "Авария - дочь мента". К ней Иван Иванович обращается не иначе как "матушка". Каково быть замужем за известным артистом, хранить ему верность на протяжении четверти века и успевать воспитывать шестерых детей? Как сам Иван Иванович Охлобыстин умудряется найти общий язык со взрослыми дочерьми и как приучает к труду и дисциплине младших сыновей? Кто в их семье занимается хозяйством? Как они проводят выходные? Все это можно будет узнать шоу "Охлобыстины".

ТВ-3, 25 октября, 19:00

Альтернативная реальность

Первый сезон сериала "Хранители" выходит в онлайн-кинотеатре "Амедиатека". Это ремикс оригинального произведения с новой историей и героями. Шоураннера Дэймона Линделоффа (обладателя "Эмми" за "Остаться в живых" и создателя "Оставленных") охватила ностальгия по одноименному графическому роману, который он интерпретировал по-своему. Действие девяти эпизодов первого сезона разворачивается в альтернативной реальности в городе Талсе, штат Оклахома, три года спустя после Белой ночи - спланированного нападения на полицейских и их семьи. Чтобы сохранить анонимность, стражи порядка скрыли лица за желтыми банданами, в то время как стоящая за атакой Седьмая кавалерия надевает черно-белые маски Роршаха, чтобы вершить справедливость на свой лад. Связанные этим трагическим событием детектив Анджела Абар (Реджина Кинг) и шеф полиции города Талса Джуд Кроуфорл (Дон Джонсон) начинают совместное расследование, которое потревожит недавно усилившую свое влияние Седьмую кавалерию. Тем временем Лори Блэйк (Джин Смарт), замкнутый агент ФБР с ярким прошлым, прибывает в город, чтобы разобраться с еще одним жестоким убийством.

Амедиатека, с 21 октября