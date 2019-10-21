Правительство России поддержало законопроект, дающий младшим братьям и сестрам преимущество при поступлении в школу, где уже учатся старшие дети семьи.

Хотим учиться в той же школе, что и старший брат! Возьмете нас? Фото: Pahis / istock

Одним из авторов инициативы выступил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, во многих регионах возникают сложности у младших детей с зачислением в ту школу, где учатся их старшие братья и сестры. Какие проблемы возникают в семье из-за того, что детей волею системы образования разбрасывают по разным школам, легко представить.

Право ребенка учиться вместе с братьями и сестрами неразрывно связано с его правом жить и воспитываться в семье

А если в семье не двое, а трое детей и все попали в разные школы, как развезти их всех утром? И это не единственная головная боль, возникающая у родителей.

"Учитывая, что право ребенка на обучение в школе вместе с братьями и сестрами неразрывно связано с его правом жить и воспитываться в семье, с правом на общение с членами своей семьи, законопроектом предлагается внести изменения в Семейный кодекс", - говорит Павел Крашенинников.

По его словам, инициатива устанавливает, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение в начальную и среднюю школу, в которых обучаются их братья и сестры.

"Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье", - подчеркивает Павел Крашенинников.

Иными словами, если родители развелись и дети тоже разделены по разным домам, кто с папой, кто с мамой, то правило "одна семья - одна школа" не включится. Надо обязательно, чтобы братья и сестры делили кров.

В правительстве России инициативу поддержали. Но при этом высказано замечание.

"Идея законопроекта заслуживает поддержки, однако следует отметить, что общественные отношения, возникающие в связи с реализацией права на образование, регулируются Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", которым определено правовое положение участников отношений в сфере образования", сказано в правительственном отзыве.

Поэтому, как указывают правительственные эксперты, право преимущественного приема детей, проживающих в одной семье, на прием в одну школу необходимо закрепить и в статье 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Соответствующие поправки можно будет внести в проект ко второму чтению.

Кстати, в каких-то краях и областях проблему решили. Например, соответствующие региональные законы приняты в Тверской области и Санкт-Петербурге. Однако, как поясняют разработчики проекта, необходим закон на федеральном уровне, чтобы географические факторы не влияли на судьбу младших братьев.

Адвокат Виктория Данильченко согласна с тем, что если речь идет об обычной школе, то "братская льгота" очень нужна. Старшие смогут заботиться о младших, вступаться если нужно. А родителям будет легче выстроить логистику: отвезти, привести, забрать.

Однако когда дело доходит до специализированных школ, здесь дороги братьев, скорее всего, должны разойтись. Если так вышло, что - один физик, другой - лирик, то школу каждый выбирает по себе. Есть школы с углубленным изучением каких-то наук, они проводят отбор учеников. По словам Виктории Данильченко, целесообразно оставить им такое право и не давать преимущества младшим братьям. Здесь все должны проходить испытание на общих основаниях. "Ведь если один ребенок имеет математический талант и учится в математической школе, это не значит, что его брат также талантлив в математике и должен быть обязательно зачислен в эту же школу", - говорит адвокат.