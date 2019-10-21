Новости

Видео: Под Белгородом воссоздали непобедимую крепость 20:22
Крупный пожар на складе в Москве локализован 20:12
Трамп заявил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии 20:08
В Москве горящий мотоцикл остановил движение 19:51
Названы номинанты на "Золотой мяч" 19:44
В Черном море начались учения НАТО Fall Storm 19:42
Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину 19:40
На Украине при крушении вертолета погиб экс-министр 19:22
На востоке Москвы горит крупный склад 19:20
США не выдали визы россиянам для участия в работе комитета ГА ООН 19:15
Рязанское МЧС опровергло данные о "забытом" во время эвакуации кинозале 19:04
Минск и Гавана обсудили перспективы экономических проектов 19:03
Hyundai продемонстрировал новую серийную Creta 19:02
В Чечне решили ввести экспериментальный налог на самозанятых 18:43
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой 18:32
Советником секретаря СНБО Украины стал бывший КВНщик 18:27
Курды закидали помидорами покидающих Сирию американских военных 18:24
В Ижевске 16-летнюю девочку арестовали за избиение сверстницы 18:23
В Нижнем Новгороде на продажу выставили 34-метровое колесо обозрения 18:13
Подозреваемый в поджоге дома в Ростове Великом арестован на два месяца 18:04
Оркестр Финберга представит программу памяти Игоря Лученка 18:00
Институт искусствознания к 75-летию собрал специалистов со всего мира 17:58
Хор Сретенского монастыря представит программу "Шедевры мировой музыки" 17:46
Суд арестовал задержанных по делу о разрушении дамбы под Красноярском 17:35
Аэропорт Жуковский подключен к системе tax free 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 19:33
Рубрика: Происшествия

Выстрел в упор

Бывшего предпринимателя будут судить за убийство
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
Мосгорсуд принял к рассмотрению уголовное дело экс-владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова. Он обвиняется в убийстве охранника этого же предприятия.

Материалы дела поступили в суд из Московской городской прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в утвержденном обвинительном заключении указано, что Аверьянова будут судить за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и по пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство, совершенное в связи с осуществлением лицом служебной деятельности.

Фото: istockphoto.com
В Сургуте бизнесмена будут судить за гибель женщины на танцполе

По данным следствия, утром 27 декабря 2017 года бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайской, затеял ссору с представителями службы судебных приставов.

Конфликт на территории кондитерской фабрики "Меньшевик" начался после того, как туда пришли около десяти человек. Среди них был судебный пристав с исполнительным листом от 10 февраля 2015 года о взыскании с фабрики долга в пользу одной из московских фирм на 3,3 миллиона рублей.

Общаться с визитерами Илья Аверьянов вышел с карабином "Сайга". Охранник фабрики Алексей Осипов попытался отобрать у гендиректора оружие, но тот успел выстрелить. Ранение оказалось смертельным.

Однако сам обвиняемый в своих показаниях сообщил о том, что "ружье было применено в целях самообороны, а выстрел сделан по неосторожности".

На тот момент Аверьянов уже знал о регистрации перехода права собственности. Он также был осведомлен о том, что у судебных приставов находились другие дела о взыскании долгов с его компании. После стрельбы он скрылся, но через день его задержали.

Происшествия Правосудие Суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину
Посольство РФ опровергло обвинения Праги в создании шпионской сети
Путин назначил Фадеева своим советником и главой СПЧ
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана