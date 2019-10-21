Мосгорсуд принял к рассмотрению уголовное дело экс-владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова. Он обвиняется в убийстве охранника этого же предприятия.

Материалы дела поступили в суд из Московской городской прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в утвержденном обвинительном заключении указано, что Аверьянова будут судить за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и по пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство, совершенное в связи с осуществлением лицом служебной деятельности.

По данным следствия, утром 27 декабря 2017 года бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайской, затеял ссору с представителями службы судебных приставов.

Конфликт на территории кондитерской фабрики "Меньшевик" начался после того, как туда пришли около десяти человек. Среди них был судебный пристав с исполнительным листом от 10 февраля 2015 года о взыскании с фабрики долга в пользу одной из московских фирм на 3,3 миллиона рублей.

Общаться с визитерами Илья Аверьянов вышел с карабином "Сайга". Охранник фабрики Алексей Осипов попытался отобрать у гендиректора оружие, но тот успел выстрелить. Ранение оказалось смертельным.

Однако сам обвиняемый в своих показаниях сообщил о том, что "ружье было применено в целях самообороны, а выстрел сделан по неосторожности".

На тот момент Аверьянов уже знал о регистрации перехода права собственности. Он также был осведомлен о том, что у судебных приставов находились другие дела о взыскании долгов с его компании. После стрельбы он скрылся, но через день его задержали.