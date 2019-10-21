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Эксперты Frank RG назвали карту "Мудрость" от МКБ лучшей картой для пенсионеров

Эксперты Frank RG назвали карту "Мудрость" от МКБ лучшей картой для пенсионеров

Аналитическое агентство Frank RG выпустило рейтинг карт с программами лояльности. Эксперты изучили бонусные предложения по дебетовым картам в массовом сегменте. По итогам исследования в рамках премии Frank Banking Reward Award 2019 МКБ получил награду за самую выгодную карту для пенсионеров.

Рейтинг карт основан на расчете выгоды для клиента. Учитывалась общая сумма вознаграждения (кэшбэка или бонусов), которую клиент может получить по карте за два года ее использования, за вычетом расходов на обслуживание карты. Программы лояльности анализировались по пяти основным показателям: бенчмарк, чистая выгода для клиента, условия reward-программ, клиентский опыт и оценка ДБО. Карта "Мудрость" от МКБ была названа лучшей, среди предложений 38 российских банков, которые приняли участие в исследовании.

МКБ запустил карту "Мудрость" в конце прошлого года. За это время почти 100 тысяч пенсионеров стали клиентами банка, получив 6% на остаток собственных средств, а также 10% баллами за покупки в аптеках 36.6 и ГОРЗДРАВ в рамках программы "МКБ Бонус".

Также клиентам доступен информационный сервис "Забота" с которым можно бесплатно получить консультацию медицинского эксперта по вопросам самочувствия и здоровья, записаться к врачу или на обследование, а также обратиться по бытовым вопросам и вопросам организации социального обслуживания и досуга. Эксперты сервиса "Забота" доступны круглосуточно.

Карта "Мудрость" выпускается и обслуживается бесплатно, комиссия за смс-информирование не взимается. Также бесплатны любые переводы в рамках 30 000 рублей и оплата услуг ЖКХ в интернет-банке и мобильном приложении "МКБ Онлайн".

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский Кредитный Банк"

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