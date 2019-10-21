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Рубрика: Культура

Европейскую премию в области культуры вручили в Вене

Текст: Андрей Золотов – мл.
Церемония вручения Европейской премии в области культуры (Europäisches Kulturpreis), прошедшая в воскресенье в Венской государственной опере, превратилась по существу в продолжение празднования 150-летия знаменитого театра. Именно потому церемония, проходившая в 2017 году в Дрездене, а в 2018 году в Гамбурге, прошла сейчас в Вене.
Криста Людвиг вручает премию Нине Стемме. Фото: Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn Криста Людвиг вручает премию Нине Стемме. Фото: Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn
Криста Людвиг вручает премию Нине Стемме. Фото: Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn

Юбилейные торжества начались в начале года, а кульминацией их стала 25 мая премьера оперы Рихарда Штрауса "Женщина без тени", в которой партию Жены красильщика исполняла выдающаяся сопрано наших дней Нина Стемме. В минувшее же воскресенье и Нина Стемме, и сама Венская государственная опера стали лауреатами Европейской премии в области культуры, учрежденной австрийским миллиардером Клеменсом Халльманном.

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Премию театру вручал знаменитый режиссер и писатель, человек, пользующийся в Вене огромным почтением, - Отто Шенк. Его постановка "Кавалера розы" Рихарда Штрауса идет на сцене Венской оперы уже 51 год, а всего за свои 89 лет он осуществил здесь 29 спектаклей.

"Мне дали на выступление три минуты, а об этом театре нужно писать книги - три минуты достаточно, только чтобы встать на колени на этой сцене", - сказал Шенк. Вручая награду директору театра Доминику Мейеру, он охарактеризовал его как "главу семьи, который нашел золотой ключ к сердцу этого театра".

А премию Нине Стемме - после того, как она спела арию из оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" - вышла вручать другая легенда: великая меццо-сопрано минувших десятилетий Криста Людвиг, которой в этом году исполнился уже 91 год. Людвиг назвала Стемме "крупнейшей драматической сопрано нашего времени". "Она не только певица, она - Художница", сказала Людвиг о Стемме.

Но больше всего внимания нарядной, торжественной публики было сконцентрировано в этот вечер на другой легенде минувших десятилетий - итальянской кинозвезде Софи Лорен. Премию ей вручал дирижер и пианист Карло Понти - ее сын. Когда облаченная в ярко-красное платье 85-летняя красавица не без труда вышла на сцену, зал встал. Лорен сказала, что ее особенно трогает то, что премию "за достижения жизни" ей вручает ее сын. И извинилась за то, что с трудом ходит. "Я так волновалась, что накануне упала в гостиничном номере. Обычно я хожу лучше", - сказала Лорен под одобрительные аплодисменты.

Карло Понти-младший и Софи Лорен. Фото: Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn

Неожиданно прошло вручение премии знаменитому баритону Томасу Хэмпсону. Певица Анетт Даш, произносившая речь в честь Хэмпсона, предложила публике спеть ему каноном благодарственную песню на мотив известного канона "Братец Яков". "Он много пел Вене, пусть сегодня Вена споет ему", - сказала певица, и роскошная публика весьма стройно спела канон. А Хэмпсон опустился перед залом на одно колено.

Модельер Вивьен Вествуд, получая премию, произнесла длинную речь об ужасах капитализма, необходимости сохранения природы и климата, призывала ввести ренту на пользование радиоволнами и запретить промышленный вылов рыбы. Когда стало ясно, что модельер-активистка будет говорить долго, некоторые в зале пытались остановить ее аплодисментами, а модератор церемонии, австрийская телеведущая Барбара Ретт многозначительно встала рядом с Вествуд. Но ни то, ни другое не остановило активистку.

Фото: Лилия Ольховая
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Среди лауреатов премии были меценат Гордон Гетти, известный немецкий художник Нео Раух и не присутствовавший на церемонии американский актер и политик австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер, приславший видеообращение. Лучшим музыкальным выступлением стала ария из оперы Верди "Симон Бокканегра" в исполнении другого лауреата - известного немецкого баса Рене Папе.

А самым юным деятелем культуры, получившим статуэтку, стала живущая в Вене 14-летняя британская композитор, пианистка и скрипачка Альма Дойчер. Сначала она, выступая вместе с солистами оркестра Венской оперы, исполнила увертюру к своей опере "Золушка", которая идет на детской сцене Венской оперы, а затем произнесла яркую речь. "Считается, что в современном мире не надо писать мелодии, а надо писать диссонансы. Но я считаю эту премию признанием того, что и тональность, и красота, и гармония тоже востребованы", - сказала девушка под бурные аплодисменты зала.

Культура Театр Музыкальный театр
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