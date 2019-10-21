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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Фейк-эксперт - следующий этап развития фейковых новостей

16 октября главный экономический советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро оказался в центре внимания ключевых американских СМИ, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Но не по причине каких-то серьезных событий в экономике или экономической политике. Вскрылся более чем нелицеприятный факт - в своей книге "Смерть от Китая" (DeathbyChina), опубликованной в 2011 году, он многократно приводил слова некоего "эксперта" под именем Рон Вара (RonVara), который якобы являлся сторонником крайне жесткой политики по отношению к Китаю. Нынешний советник президента США приводил его слова, чтобы обосновать реальность угрозы для "аутентичности" экономики США со стороны Китая.
Питер Наварро признал, что "эксперт по Китаю" - не что иное, как выдумка. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Питер Наварро признал, что "эксперт по Китаю" - не что иное, как выдумка. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Питер Наварро признал, что "эксперт по Китаю" - не что иное, как выдумка. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Однако согласно результатам исследования, проведенного ученым Австралийского национального университета (Australian National University), господина Рона Вары в природе не существует. Этот фейк, представляющей собой не что иное, как бульварное чтиво и антикитайский пасквиль чистой воды, автор книги выдумал, переставив буквы своего имени в другом порядке: "Navarro - Ron Vara".

В настоящее время в Белом доме отказываются от комментариев. В заявлении, сделанном Питером Наварро, он признал факт подлога и назвал имя Ron Vara "причудливым псевдонимом", который использовал "просто для развлечения". Советник также отметил, что "наконец-то", спустя несколько лет после публикации эту "скрытую шутку" кто-то обнаружил.

Об этом инциденте с фейковым экспертом, использованным Питером Наварро, занимающим (а, скорее, уже занимавшим) столь высокий пост в администрации Дональда Трампа сообщил целый ряд ведущих американских СМИ, в числе которых Национальное общественное радио (NPR), Кабельная новостная сеть (CNN) и New York Times.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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