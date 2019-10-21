Фейк-эксперт - следующий этап развития фейковых новостей

Питер Наварро признал, что "эксперт по Китаю" - не что иное, как выдумка. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Однако согласно результатам исследования, проведенного ученым Австралийского национального университета (Australian National University), господина Рона Вары в природе не существует. Этот фейк, представляющей собой не что иное, как бульварное чтиво и антикитайский пасквиль чистой воды, автор книги выдумал, переставив буквы своего имени в другом порядке: "Navarro - Ron Vara".

В настоящее время в Белом доме отказываются от комментариев. В заявлении, сделанном Питером Наварро, он признал факт подлога и назвал имя Ron Vara "причудливым псевдонимом", который использовал "просто для развлечения". Советник также отметил, что "наконец-то", спустя несколько лет после публикации эту "скрытую шутку" кто-то обнаружил.

Об этом инциденте с фейковым экспертом, использованным Питером Наварро, занимающим (а, скорее, уже занимавшим) столь высокий пост в администрации Дональда Трампа сообщил целый ряд ведущих американских СМИ, в числе которых Национальное общественное радио (NPR), Кабельная новостная сеть (CNN) и New York Times.