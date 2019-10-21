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Рубрика: Экономика

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Федеральная налоговая служба рассматривает альтернативы налогу на вмененный доход
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
Федеральная налоговая служба (ФНС) рассматривает альтернативы одному из самых популярных у бизнеса налоговых режимов - единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), который будет отменен в 2021 году. Об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Сатин.

ЕНВД вводился почти 20 лет назад, когда требовалось вывести из тени те виды деятельности, которые не поддавались контролю.

Фото: iStock
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За это время единый налог на вмененный доход успел стать вторым по востребованности спецрежимом после упрощенной системы налогообложения (УСН). Сейчас им пользуются 200 тысяч юридических лиц и около 1,8 миллиона индивидуальных предпринимателей.

Но у этой популярности есть обратная сторона. Спецрежим часто используется для ухода от налогов, отмечают в фискальном ведомстве.

По словам Дмитрия Сатина, когда почти все компании и индивидуальные предприниматели перешли на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, стало понятно, что некоторые игроки с миллиардными оборотами применяют единый налог на вмененный доход для уплаты минимального налога.

Позиция правительства однозначна: продлевать действие "вмененки" после 2021 года не нужно. Это мнение разделяют в Госдуме.

В налоговой службе неоднократно отмечали, что ничего даже близко похожего нет ни в Европе, ни в США, ни в Китае.

Взамен предпринимателям предлагается перейти на другие специальные режимы. Первый - это патентная система, которая позволяет выплачивать вместо традиционных налогов проценты от потенциально возможного годового дохода. Сейчас, по данным ФНС, ее уже применяют 325 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Чтобы сделать патентную систему более привлекательной, планируется разрешить уменьшать налог на сумму уплаченных страховых взносов

По сравнению с упрощенной системой налогообложения и ЕНВД у патента есть один недостаток - предприниматели не могут уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов, признают в ФНС. Однако обещают, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Для этого планируется внести изменения в Налоговый кодекс.

Еще один специальный налоговый режим, который может быть востребован после отмены единого налога на вмененный доход, - это налог на профессиональный доход.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА НОВОСТИ
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Эксперимент, который сейчас проходит в четырех регионах, с 2020 года может быть расширен. При этом предпринимателям не придется регистрировать кассу, сдавать отчетность, а уплата налога и выдача чеков будет происходить в мобильном приложении, напоминают в налоговой службе.

Результатом прекращения использования "вмененки" должно стать то, что бизнес, который сейчас использует единый налог на вмененный доход, чтобы уменьшить налоговые платежи в бюджет, будет вносить их в полном объеме.

Для малых же предприятий с небольшими оборотами налоговая нагрузка в результате перехода на другие режимы не вырастет.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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