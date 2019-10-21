Городские службы требуют компенсации ущерба от незаконных акций

21 октября в Симоновском районном суде Москвы прошла досудебная подготовка по искам "Мосгортранса", столичного метрополитена и ГБУ "Автомобильные дороги", которые требуют выплаты почти 4 миллионов рублей возмещения убытков от соорганизаторов несанкционированных акций 27 июля.

"Мосгортранс" просит взыскать с ответчиков 657 тысяч рублей, метрополитен - 272 тысячи рублей, а "Автомобильные дороги" - чуть больше 3 миллионов рублей.

Ответчики по искам - Любовь Соболь, Георгий Албуров и так называемый Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Участники акций, по данным заявителей, создавали помехи движению общественного транспорта, а некоторые даже повредили объекты инфраструктуры. А вот полицейское ведомство в своем иске в суд требует с Навального и его соратников около 18 миллионов рублей за то, что привлекало своих сотрудников для охраны порядка в дни несанкционированных акций.

Вчера судья Анастасия Лоскутова закончила досудебную подготовку по трем искам. Все три заседания были открытыми и заняли 25 минут. Рассмотрение по существу исков от "Мосгортранса", "Московского метрополитена" и "Автомобильных дорог" назначено на 14 ноября. Также к Соболь и Албурову подали заявления и два индивидуальных предпринимателя.