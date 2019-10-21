Хеведес: Тедеско? Это уже в прошлом

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес - о шансах "красно-зеленых" в Лиге чемпионов, поездках в метро и отношении к главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско.

Во вторник вечером "Локомотив" встретится в гостях с "Ювентусом" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Расклады таковы, что для дальнейшей борьбы за выход в плей-офф турнира российскому клубу нежелательно терять очки. В то же время "Старая синьора", как еще называют "Ювентус", считается одним из фаворитов главного еврокубка. Сдержать Криштиану Роналду и его партнеров удается далеко не каждому.

Однако в "Локомотиве" есть человек, который не понаслышке знаком с "Ювентусом" и знает, как ему может противостоять. Речь о чемпионе мира-2014 в составе немецкой сборной Бенедикте Хеведесе, переехавшем в Россию как раз из Турина.

У "Локомотива" есть шансы в сегодняшнем матче?

Бенедикт Хеведес: Надеюсь, да. В этом году команда прибавила. Думаю, "Локомотив" сейчас лучше готов к Лиге чемпионов, чем годом ранее. Хотя мы и тогда неплохо играли, но набрали мало очков.

В матче с "Атлетико" чувствовалось, что соперник играет на другом уровне?

Бенедикт Хеведес: Мы достойно смотрелись на протяжении 50-60 минут. Но "Атлетико" создал два момента и забил. У нас были небольшие шансы вернуться в игру, но мы ими не воспользовались. "Локомотив" может бороться с топ-клубами. Хотя, конечно, "Ювентус" и "Атлетико" сильнее как нас, так и "Байера".

После встречи с "Атлетико" Гилерме заявил, что "Локомотив", скорее всего, будет бороться за третье место в группе. Согласны?

Бенедикт Хеведес: Более-менее да. Надо быть реалистами. При этом мы не сдаемся раньше времени. Будем цепляться за шанс, бороться. Но "Локомотив" попал в одну из самых сложных групп. "Ювентус" и "Атлетико" - одни из фаворитов Лиги чемпионов. У них состав сильнее, опыта больше. Да что говорить, в "Ювентусе" есть Криштиану Роналду. С ним у тебя в команде словно на одного игрока больше.

Кстати, как собираетесь сдерживать его?

Бенедикт Хеведес: Нет какого-то одного рецепта. Это суперзвезда, второй игрок в мире после Месси. Наверное, как-то можно его сдержать. Послушайте, это футбол. Если бы в нем все было ясно заранее, он был бы скучен. А футбол интересен. Иногда менее классные клубы побеждают фаворитов. У нас впереди 90 минут. У любой команды есть слабости, в том числе и у "Ювентуса". Посмотрим, что получится.

Третье место в группе важно для "Локомотива"?

Бенедикт Хеведес: Конечно. Хотя мы сейчас о нем не думаем. "Локомотив" борется в Лиге чемпионов и постарается выйти в плей-офф. Если так выйдет, что мы попадем в Лигу Европы, ничего страшного в этом не вижу. Там хватает топ-команд. Уровень турнира очень высокий.

Вам так и не удалось закрепиться в "Ювентусе". Почему?

Бенедикт Хеведес: Я приехал в Италию с небольшим повреждением. Будучи не полностью здоровым сложно было выдерживать те нагрузки. Но я ни о чем не жалею. Провести год с такими фантастическими футболистами, как Игуаин, Дибала, выиграть чемпионат и Кубок страны, это супер.

Кто ваш главный конкурент в гонке за золото в чемпионате России?

Бенедикт Хеведес: "Зенит", "Ростов", "Краснодар" и ЦСКА. Думаю, до конца сезона эти команды будут биться за первое место.

Вы не назвали "Спартак".

Бенедикт Хеведес: У них много проблем. Но я ничего не могу сказать о "Спартаке", потому что мало смотрел матчи с его участием.

Против кого тяжелее всего играть в премьер-лиге?

Бенедикт Хеведес: Фух. С любой командой из верхней части таблицы приходится непросто. Я бы выделил "Ростов". Удивлен тем, как они поменяли стиль и стали лучше. Если в прошлом сезоне они больше внимания уделяли обороне, то сейчас стараются чаще атаковать. "Ростов" обыгрывает лидеров, причем на их поле. В общем, у них классная команда.

Вы провели 16 лет в "Шальке". Неужели за все это время не возникало желания уйти?

Бенедикт Хеведес: Варианты были. Мне много раз приходилось отказывать топ-клубам. Понимаете, я хотел быть успешным с "Шальке". Выиграть титул или любой другой турнир с "Шальке" в Германии гораздо сложнее, чем с той же "Баварией". Жаль, не удалось стать чемпионом страны. Но победы в Кубке и Суперкубке страны в 2011 году навсегда останутся в памяти.

Чего не хватает "Шальке"? Состав вроде сильный, деньги у клуба есть.

Бенедикт Хеведес: Много причин. Да, у "Шальке" есть деньги, но не столько, сколько у Дортмунда, "Баварии" или "Лейпцига". Цель моего бывшего клуба - подготовить сильных игроков, больше внимания уделять академии. Еще одна причина - у команды сменилось много тренеров. И не все могут привыкнуть к тем условиям, которые есть в "Шальке". Здесь много нервозности, шума, разговоров. Но для меня это удивительное место. "Шальке" навсегда в моем сердце.

Вы сказали про "Лейпциг", но ведь у них нет суперзвезд в составе. Как они добиваются успеха?

Бенедикт Хеведес: Просто они выбрали определенный путь и не смотрят по сторонам. У них несколько лет подряд был один тренер, и только сейчас на его место пришел другой. Во многих клубах специалистов меняют чуть не каждые полгода. Но в "Лейпциге" другой подход. Отсюда и результат. Вы правы, у них нет суперзвезд вроде Месси или Роналду. Но зато есть очень крепкие футболисты. Я бы выделил Упамекано, Вернера, Поульсена.

Вы много раз играли за "Шальке" против Дортмунда. С чем можете сравнить рурское дерби?

Бенедикт Хеведес: Даже не знаю. Но противостояние "Боруссии" и "Шальке" - это нечто! Мы ведь очень близко живем. Нас отделяют какие-то 20 километров. Это такой кайф, когда ты играешь перед 80 тысячами в Дортмунде и 60 в Гельзенкирхене. Заряжаешься так, что никаких слов не нужно. Ты не можешь расслабиться. Знаете как, в офисах одна часть болеет за "Шальке", вторая - за Дортмунд. И они постоянно спорят, что-то обсуждают. Это часть дерби.

Какое дерби запомнилось больше всего?

Бенедикт Хеведес: По эмоциям - матч в 2008 году в Дортмунде. Мы вели 3:0. Казалось, ничто не помешает нам взять три очка. Но затем у нас было два удаления, и "Боруссия" вырвала ничью, забив на последней минуте. Представляю, как тогда переживали наши фанаты.

А болельщики вообще агрессивные?

Бенедикт Хеведес: Я бы не сказал. Простые болельщики ведут себя спокойно. Агрессивными могут быть ультрас.

Ультрас - это хорошо для футбола?

Бенедикт Хеведес: Они создают атмосферу. Когда они зажигают на стадионе - это круто, заводит. Но я не оправдываю силу и насилие. Это мне не нравится.

Вы ведь как-то ходили на фанатскую трибуну, да?

Бенедикт Хеведес: Ходил. Я не просто играл за "Шальке", а был и остаюсь болельщиком этой команды. У меня всегда было в мыслях сходить посмотреть матч с фанатами. При этом я понимал, что не могу просто так взять и пойти туда, потому что меня сразу все узнают. Когда решился, надел капюшон, чтобы меня никто не распознал. Отчасти сработало! Во время игры я прыгал с людьми, пел песни. В какой-то момент фанаты меня все равно узнали. Но было очень круто.

С этого сезона за "Спартак" играет ваш бывший партнер по сборной Андре Шюррле. Общаетесь с ним?

Бенедикт Хеведес: Конечно. Хотя о футболе мы говорим мало. В основном обсуждаем какие-то бытовые моменты.

Вы же в курсе, что он мог перейти в "Локомотив".

Бенедикт Хеведес: Такие разговоры были, да. Андре усилил бы "Локомотив", но он решил иначе.

Чему он больше всего удивляется в Москве?

Бенедикт Хеведес: Пробкам! Вы же сами наверняка видели его фото в Instagram, где он удивляется, что ему еще несколько часов ехать из-за пробок. Но я не понимаю, если такая проблема возникает, почему не спуститься в метро? Тот же путь можно преодолеть за 15-20 минут.

Редко кто из футболистов пользуется метро.

Бенедикт Хеведес: А что в этом такого? Так удобнее, чем 3-4 часа стоять в пробках. Я вот часто пользуюсь метро и не вижу в этом никаких проблем.

Знаете станции?

Бенедикт Хеведес: Определенные - да. Но под рукой всегда есть интернет. Да, кстати, у меня есть и карта для метро - "тройка".

Это очень необычно для футболиста.

Бенедикт Хеведес: Для меня - нет. Я рос в маленьком городе Хальтерн-ам-Зе. Я знаю, что всегда важно оставаться скромным. Меня так воспитали.

А на матч можете поехать на метро?

Бенедикт Хеведес: Пока не приходилось. Мы едем на игру на клубном автобусе. Но, возможно, если после матча будут пробки, воспользуюсь метро.

Не любите ехать на машине?

Бенедикт Хеведес: Я не помешан на автомобилях. У меня немножко другие интересны. А так, у меня есть машина, и водитель - тоже.

Некоторые иностранные игроки просят водителей чуть ли не заказывать им еду. А вы по каким поводам обращаетесь к нему?

Бенедикт Хеведес: Если я могу что-то сделать сам, я не позвоню водителю. В первый год в Москве я вообще сам ездил. А водитель у меня появился после переезда в квартиру. Оттуда ведь порой пару часов тратишь на путь до Баковки. За это время можно отдохнуть, набраться сил перед тренировкой. Вот почему я нанял человека. А что касается еды, то я лишь раз попросил водителя заказать мне ее, потому что на обратном пути были пробки. Я понимал, что проведу в машине больше часа и захотелось поесть. А так, я сам хожу в магазин, покупаю еду.

Вы как-то говорили, что с помощью метро вы лучше узнаете людей. Какими вам показались россияне?

Бенедикт Хеведес: Сначала вы немного закрыты. Как и немцы. Кажется, у вас в основном не лучшее настроение, вы все время куда-то спешите. Но когда сближаетесь, очень открыты, дружелюбны. И любите говорить все прямо, не за спиной. Это очень важное качество.

А как обстоят дела с языком?

Бенедикт Хеведес: К сожалению, большого прогресса нет. В дебютный сезон я хотел больше сконцентрироваться на футболе и только после этого заняться языком. Но в октябре прошлого года у меня родился сын. И теперь все свободное время стараюсь проводить с ним.

Прошло пять лет с момента победы на чемпионате мира. Часто вспоминаете тот турнир?

Бенедикт Хеведес: Бывает. Это была вершина карьеры. Ты 2,5 месяца проводишь с партнерами по команде, готовишься к самому важному событию в спортивной жизни, отключаешься от всего. На нас оказывалось большое давление, потому что все понимали: сейчас наш шанс. Мы сами это понимали. Мы постоянно добирались до полуфиналов и финалов, но не выигрывали. Пора было прервать эту серию.

У вас ведь не было суперзвезд в составе, как Месси, Роналду. За счет чего Германия тогда выиграла?

Бенедикт Хеведес: Микроклимат в команде был фантастический. Может, у нас не было Месси или Роналду, зато были Швайнштайгер, Лам, Кроос, Нойер. И мы могли победить даже в том матче, в котором нам не все удавалось. Вспомните встречу с Алжиром, когда соперник мог отыграться, но мы выстояли.

Честно скажите, много пили после победы в финале над Аргентиной?

Бенедикт Хеведес: Конечно! После такого матча можно и напиться (улыбается). Когда прозвучал финальный свисток, у нас не было сил, мы все упали на газон. С нас такой груз свалился, что мы были просто счастливы, что все закончилось. "Черт, мы это сделали!" - первые слова, которые я тогда произнес. Миллионы людей смотрели на нас по телевизору, тысячи переживали на трибунах. И все ждали только победы. И мы это сделали, хотя все было против нас. Мы же стали первой европейской сборной, выигравшей чемпионат мира в Южной Америке. Это очень серьезное достижение.

Почему некоторые игроки той сборной так и не стали звездами? Взять того же Марио Гетце.

Бенедикт Хеведес: Ему пришлось очень непросто. Марио был молод, и тут такой матч, победный гол. За одну секунду Гетце стал легендой. Все ждали, что он станет следующем Месси или Роналду. Это было чересчур. Не знаю почему, но Марио не справился с этим давлением. Но сейчас я рад, что он возвращается в игру в Дортмунде.

С 2006 года у Германии был по-настоящему только один провал - на последнем чемпионате мира. При этом многие эксперты полагают, что Йоахиму Леву пора уйти. Согласны?

Бенедикт Хеведес: Нет. Лев успешен. А в футболе победы - самое главное. Неважно, кто ушел из сборной или пришел, человек дает результат. Да, мы провалили чемпионат мира, но на то были разные причины, о которых мне бы не хотелось говорить. Лично я не понимаю, почему нам надо менять тренера.

Многие критикуют его за то, что он перестал вызывать Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга.

Бенедикт Хеведес: Это его решение. Если он думает, что команде нужны изменения - значит так тому и быть. Лев хочет омолодить состав. В Германии мы это можем себе позволить, потому что у нас много талантов. Будет ли от этого лучше - посмотрим.

Но может стоило с ветеранами расстаться как-то иначе? Они ведь были лидерами сборной, выигрывали чемпионат мира.

Бенедикт Хеведес: Согласен. То, как с ними попрощались, это было неправильно. Если вы решили избавиться от них, ок, это ваше решение. Но можно было все обставить по-другому. Некрасиво получилось.

Чем-то эта история напомнила ваш уход из "Шальке". Согласны, что есть параллели?

Бенедикт Хеведес: Футбол - это сложный бизнес. Надеюсь, когда-нибудь настанет момент, когда он станет человечнее. Потому что на поле выходят не только футболисты, но еще и личности. У нас есть эмоции, свое мнение. Я провел в "Шальке" почти всю карьеру, многое для него сделал. И наше расставание получилось некрасивым. Все могло быть и лучше. Это нормально, когда тренер меняет состав, начинает доверять молодежи. Так и должно быть, это естественный процесс. Но попрощаться можно по-человечески, чтобы ни у кого не осталось обид.

Как узнали, что больше не нужны "Шальке"?

Бенедикт Хеведес: Не хочу говорить об этом. Все осталось в прошлом, я сейчас игрок "Локомотива".

"Локомотив" скоро встретится со "Спартаком", который с недавних пор тренирует Доменико Тедеско. Он отобрал у вас повязку в "Шальке" и при нем вы ушли из клуба. Если увидите его, пожмете руку?

Бенедикт Хеведес: Да. В жизни так бывает, что вы должны просто принять то, что случилось. Я был расстроен тогда, но это уже в прошлом. Сейчас я успешен в "Локомотиве", выиграл два трофея. А история с Тедеско - я оставил ее позади.