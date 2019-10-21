Каждый пятый человек на земле страдает хронической болью - таковы данные исследований, проведенных в Европе. Это и боли в спине, и головная боль, и последствия травм, и многое другое. Причем зачастую недостаточно устранить первопричину боли, чтобы победить ее.

Подход к этой проблеме у современной медицины изменился с принятием новой Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11), которая была одобрена в этом году и начнет действовать с 1 января 2022 года. Этот документ принимает Всемирная организация здравоохранения, над ним эксперты работали больше 10 лет и приняли больше 10 тысяч изменения по сравнению с МКБ-10.

- Хроническая боль включена в МКБ-11 как самостоятельное заболевание, поясняет врач-алголог (специалист по изучению и лечению боли. - Ред.) Междисциплинарного центра реабилитации Антон Лобода. Боль бывает трех типов. Первый тип - ноцицептивная, или реакция нервных окончаний на повреждение - ушиб, рану, ожог и т.д.

Второй тип - нейропатическая боль. Она начинается, когда поврежден сам нерв. Обычно это сильная боль, идущая от места повреждения по ходу нерва, если травма, например, в районе плеча, то боль может распространиться до кончиков пальцев. Третий тип - дисфункциональная боль, или классическая хроническая боль, когда сама травма уже зажила, а проблема находится в области ее восприятия. И если у первых двух типов боли есть предупреждающая либо защитная функция, то у третьего типа боли функций нет, поэтому ее и называют дисфункциональной.

- Этот тип боли отличается тем, что причины для нее как бы нет, но мозг неправильно воспринимает то, что происходит, между телом и воспринимающей структурой появляется диссонанс, - продолжает Антон Лобода. - Например, вы оступились, у вас растянулась связка, возникла сильная боль - это мозг подает сигнал: не делай так, иначе будет травма.

Подход к проблеме хронической боли изменился с принятием новой Международной классификации болезней 11-го пересмотра

К хронизации боли, констатирует алголог, склонны тревожные и страдающие депрессией люди, а также те, кто употребляет психоактивные вещества - алкоголь, наркотики. Боль меняет восприятие себя и мира вокруг. Обычного человека с его интересами, работой, семьей она понемногу отстраняет от него самого: раньше он ходил с друзьями танцевать, а теперь не может; любил рисовать, а теперь неспособен долго сидеть; боль начинает доминировать над человеком и отнимает у него жизнь. Такой человек социально отчужден, он меньше двигается, нервничает, не высыпается, не восстанавливается и не может нормально работать. У него возникают негативные мысли, которые только усиливают боль. Поэтому, считает алголог, один врач не решит проблему боли, поскольку она имеет комплексный характер. Для борьбы с ней требуется междисциплинарный подход.

- Тема междисциплинарного подхода к лечению боли появилась недавно и только набирает обороты. Сейчас такие люди обычно ходят к одному врачу, но часто их меняют, - говорит Антон Лобода.

Такого больного нередко считают просто невротиком, ипохондриком, который преувеличивает свою проблему, в лучшем случае назначают ему болеутоляющие препараты и ненужные дорогостоящие исследования. Между тем у человека, страдающего хроническими болями, в идеале должен быть "врач-менеджер", который способен разобраться в его медицинских документах, которые накопились у пациента за годы, а то и десятки лет страданий. Такой врач должен вычленить самые важные моменты истории болезни и направить пациента именно к тем специалистам, которые могут ему помочь.

Антон Лобода делится своим опытом: сбор анамнеза и изучение медицинских документов пациента нередко занимают у него по 4-5 часов. Когда становится понятна первопричина его состояния, необходимо направить его к специалисту, отвечающему за ту сферу, где возникла боль: это может быть ревматолог, эндокринолог, нейрохирург и так далее. Его задача - выяснить, как формировалась боль и что ее поддерживает, и далее решать эту основную проблему.

Междисциплинарная команда невозможна без невролога, незаменимого в диагностике и способного разобраться, где именно находится проблема - в подсознании, в повреждении нервов или в чем-то еще. Нужен в команде и анестезиолог, который может провести блокаду боли, особенно необходимую, если у пациента возникает вторичная боль. Она возникает из-за того, что человек, измученный постоянной болью, старается максимально обездвижить страдающий орган или участок. Но если поза при движении и в покое неправильна, происходит травматизация мышц, точек крепления их к суставам, связок, сухожилий - так к хронической боли присоединится ноцицептивная. Поможет в таких случаях врач ЛФК, иногда для этого достаточно вернуть правильную позу, заново научить человека двигаться. Кроме того, команде нужен психотерапевт или психиатр. Многие считают, что именно за этой профессией будущее лечения хронической боли - только этот специалист может разобраться в изменениях в мышлении пациента, которые привели к заболеванию, и разработать дорожную карту, как выбраться из этой ситуации. То есть восстановить сон, преодолеть депрессию, сместить фокус с боли на позитивные моменты жизни и научить методикам расслабления.

Такого больного нередко считают просто невротиком, ипохондриком, который преувеличивает свою проблему, в лучшем случае назначают ему болеутоляющие препараты

- Мы работаем в диалоге: например, приходит девушка, жалуется: давление падает, от кофе мутит, нет сна, голова кружится, на работе ничего не соображаю, болит шея. Что из этого самое важное - шея? Нет, скорее всего, это психосоматика, нарушение адаптации. Такие вещи лечит психиатр, - приводит пример невролог-реабилитолог Марина Аникина.

- Пациенту необходима помощь сразу нескольких врачей-специалистов. Понимать, что делает каждый врач и получить от каждого определенные навыки: при необходимости выпить обезболивающее лекарство, или справиться со стрессом, или применить приемы уменьшения боли, чтобы заснуть, - резюмирует Антон Лобода. - В конечном итоге больной и врач, оставаясь на контакте, начинают встречаться реже и реже. Конечная цель лечения - пациент должен стать самодостаточным, научиться справляться со своей болью самостоятельно и вернуться к нормальной жизни.

Справка

Согласно данным зарубежных эпидемиологических исследований, хронический болевой синдром (ХБС) испытывают около 20 процентов жителей развитых стран, а у людей старше 60 лет его частота достигает 40 процентов. Основной причиной ХБС являются заболевания костно-мышечной системы: остеоартрит, ревматоидный артрит, поражение суставов позвоночника и межпозвонковых дисков. По информации Росстата, в нашей стране в 2017 году зарегистрировано 19,2 миллиона человек с различными скелетно-мышечными заболеваниями. Ассоциация специалистов медицины боли приводит данные о 30-35 миллионах россиян с ХБС.

В мире уделяют большое внимание лечению ХБС: например, в США работает 15 тысяч центров по лечению боли. В нашей стране их всего 39.