Из России по фиктивным документам вывели 750 миллионов рублей

Группа подпольных банкиров организовала в Москве масштабный вывод за рубеж денег. По предварительным данным, за границу ушли 750 миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы.

Аферу вскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами ФСБ России. Задержан предполагаемый организатор преступной схемы - 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Его заключили под домашний арест.

Были проведены 12 обысков в Московском регионе, в ходе которых обнаружены печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы "Банк-Клиент", электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В создании и работе мошеннической схемы участвовали опытные экономисты и финансисты, имеющие связи в банковских кругах.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах не исключают, что выводимые из России деньги, тем более в валюте, предназначались для финансирования преступных, в том числе и террористических организаций.

Сейчас следователи изучают причастность создателя схемы к таким группам. Разумеется, тогда сразу появятся и новые уголовные статьи, изменится мера пресечения.

Кстати, по мнению оперативников, выявлены и задержаны еще не все участники преступной группы, их розыск продолжается.