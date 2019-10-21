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Рубрика: Спорт

До приза еще далеко

Известны пары 1/8 финала мужского Кубка России по баскетболу
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 237(7995)
В розыгрыше Кубка страны среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), стали известны все шесть пар стадии 1/8 финала.

В этом раунде образовано шесть пар, причем из дюжины команд только магнитогорское "Динамо" представляет второй дивизион Суперлиги (третий уровень чемпионата России), все остальные - классом выше.

Вот кто будет соперничать в двухматчевых противостояниях (игры дома и в гостях): "Урал" (Екатеринбург) - ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда), ЦСКА-2 (Москва) - "Буревестник" (Ярославль), "Новосибирск" (Новосибирск) - "Восток-65" (Южно-Сахалинск), "Уфимец" (Уфа) - "Самара" (Самара), "Купол-Родники" (Ижевск) - "Спартак" (Санкт-Петербург), "Динамо" Мг - "Уралмаш" (Екатеринбург).

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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"Магнитка" в 1/16 финала, где соперники играли из одного матча, победила на своей площадке столичный МБА - 82:80. Причем за московский клуб Суперлиги-1 выступает участник чемпионата мира-2019 в составе сборной России Андрей Сопин. Он с 16 очками стал самым результативным в рядах гостей, но команду от поражения не спас.

Игры 1/8 финала пройдут 30 октября и 12 ноября. И уже со следующей стадии к борьбе за трофей подключатся наши представители интернациональной Единой лиги - действующий обладатель трофея "Парма" (Пермский край) и БК "Нижний Новгород".

В отличие от предыдущих сезонов, "Финал четырех" в нынешнем турнире не проводится. На всех оставшихся стадиях команды будут соперничать в двухматчевом формате. Проведение финала и игр за третье место запланированы на 27 февраля и 12 марта будущего года.

Спорт Баскетбол
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