К школьным турпоходам появятся новые требования

Минпросвещения и Минэкономразвития предлагают установить новые требования к проведению детских турпоходов, слетов на природе и экспедиций. Проект совместного приказа двух ведомств уже опубликован на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов.

В "серьезную" экспедицию возьмут только подростков, начиная с 15 лет. И в сопровождении опытных взрослых. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В нем, например, указано: какие документы и разрешения необходимо собрать для того, чтобы учитель мог отправиться с детьми в поход. Какое снаряжение взять с собой, с какого возраста, в каких походах и экспедициях могут участвовать дети.

Выход учеников за пределы школы превращается для педагогов в "бюрократический" экстрим: нужны десятки разрешений, уведомлений...

Если мероприятие организовывает школа или спортивный клуб, необходимо поставить родителей в известность и получить от них письменное согласие. Нужно рассказать мамам и папам о возможностях дополнительной медицинской страховки для ребенка.

Необходимо обеспечить перевозку детей по всем правилам, укомплектовать группу аптечкой первой помощи, необходимым "по климату" снаряжением и инвентарем. В том числе средствами индивидуальной защиты: это спасательные жилеты, страховочные системы, веревки, каски, дождевики и прочее. Важно не забыть о "мобильниках" с запасным комплектом аккумуляторов.

В "легких" походах на природу на один-три дня могут участвовать дети уже с семи лет. А вот в экспедицию третей категории сложности возьмут только подростков, начиная с 15 лет. Что такое поход третьей категории сложности? Об этом тоже написано в документе. Продолжительность маршрута - более 10 дней. Пешком - 140 км и больше. На лыжах - 180 км. Если на велосипедах - то третья категория начинается с 500 км.

Ну и, конечно, о походе и месте его проведения нужно будет, как и прежде, уведомить МЧС и местные власти. Инструктаж по технике безопасности - обязателен. Руководитель группы обязан проверить состояние экипировки детей, в том числе одежды, обуви, головного убора. В проекте приказа четко прописано: с собой в поход нужно взять документы, удостоверяющие личность каждого участника, копии медицинского полиса, копии согласия родителей и т.д.

Комментарий:

Павел Красновид, лауреат конкурса "Учитель года России-2019", учитель географии гимназии имени Подольских курсантов, Московская область:

- Когда-то школьники активно ходили в походы. Сейчас для этого надо собрать миллион разрешений, уведомлений, согласований... Это огромная бюрократическая машина: либо ты ее переваришь, либо она тебя. И не секрет, что из-за этого походы во многих школах сошли на нет.

Не думаю, что с выходом нового приказа учителю придется собирать меньше бумаг. Главный плюс в том, что наконец-то перечень документов, регламентирующих выход с детьми на природу, стал единым, четким, прозрачным. Это удобно.

Мы с ребятами часто проводим уроки на природе, выезжаем на экскурсии. Но чаще всего - одним днем, не больше. К сожалению, проблема детского и внутреннего туризма действительно сегодня встает очень остро. Дети порой знают гораздо лучше особенности пляжей Турции, чем географию своей страны и своего края. А ведь многие объекты серьезно недооценены. Например, природный регион Урал. Кунгурская ледяная пещера, богатейшие месторождения самоцветов, горные реки, потрясающие степные пейзажи Оренбуржья и горы Башкирии - все это не используется на полную катушку.