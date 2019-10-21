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21.10.2019 22:20
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Как человек зависит от музыки: эксперты IPQuorum.Innovation обсудили звуковые сервисы

В рамках коммуникационной площадки Ассоциации IPChain - IPQuorum.Innovation - на полях VIII Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации" в "Сколково" прошла дискуссия "Цифра управляет эмоциями в интересах бизнеса на примере проектов EMUSE (Россия) и Endel (Германия)". Эксперты обсудили взаимодействие музыки и психоэмоционального состояния человека, а также влияние музыкального фона на покупательскую способность.

Модератором дискуссии выступил директор по акселерации юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин. По его мнению, в последние годы особую актуальность приобрел термин "цифровой кентавр": "Его суть проста: человек и данные объединяются вместе для принятия некоего решения. Но тема нашей сессии более провокационна: мы будем говорить о том, что данные собираются и анализируются для манипуляции человеком в целях бизнеса".

Сооснователь и партнер проекта "Лаборатория Хаоса" Константин Нархов рассказал о сервисе EMUSE, позволяющем подбирать музыку с учетом психоэмоционального профиля пользователя на основе нейросетей: "Мы используем нейрогарнитуру, которая генерирует энцефалограмму головного мозга. Наш сервис дает возможность проецировать музыкально-акустический диапазон частот на отдельные участки мозга, анализировать их воздействие на его эмоции, а затем прогнозировать то, какая музыка будет соответствовать тому или иному человека на различных этапах его жизни".

Фото: Пресc-служба IPChain
Ассоциация IPChain открыла коммуникационную площадку IPQuorum.Innovation на форуме "Открытые инновации"

Практикующий психолог, коммерческий директор Урал-Бюро Е.С.М. Николай Дядьков уверен, что сервис EMUSE ждет большое будущее благодаря уникальным решениям, лежащим в его основе: "Раньше мы могли рекомендовать музыку человеку только исходя из его возраста, социальной группы, страны или региона, в котором он провел детство и юность. А теперь появилась возможность определить подходящий для него музыкальный фон, ориентируясь на его эмоции. Мне очень интересно будет посмотреть на результаты этого эксперимента".

Если сервис EMUSE находится еще в начале своего пути, то приложение Endel, генерирующее звуковой фон, исходя из пульса, движения, количества шагов человека, погоды и времени суток, уже завоевало популярность среди пользователей во многих странах мира. Основатель и владелец компании "Европейская Юридическая Служба", идеолог уникальной концепции LEGAL Cloud Сергей Бекренев указал на то, что приложение повышает качество повседневной жизни человека: "Технология создает звуковой ландшафт, который помогает пользователю сфокусироваться на определенной деятельности, расслабиться и даже заснуть. Имеются исследования, что 85% людей недовольны окружающими факторами, которые мешают им сосредоточиться на работе в офисе, а две трети офисных работников не получают достаточного количества сна. Именно эти проблемы решает Endel, предоставляющий пользователям звуковую приватность".

Управляющий портфелем IT-проектов группы IPChain Валерия Брусникина отметила, что сервис Endel идеально подходит для сегмента B2C: "Сервис позволяет найти индивидуальный подход к каждому клиенту, настроить человека на правильные для него действия. Но в сегменте B2B работают совершенно другие правила. Мы продаем свой сервис FONMIX, говоря о том, что правильно выбранная музыка для заведения поможет вам управлять аудиторией. Есть интересная закономерность: популярная музыка как звуковое оформление не влияет на лояльность покупателей: она настраивает потребителя на неправильный лад, не позволяя сфокусироваться на том, к чему бизнес хочет привлечь внимание человека. Нашим же сервисом пользуются около 30 тысяч точек по всей России, и половине из них нужна только спокойная музыка, которая не будет отвлекать клиента от покупки или пользования теми или иными услугами. Только 1% наших клиентов составляют плей-листы самостоятельно. Все остальные покупают уже готовые музыкальные подборки. И тут уже очевидный интерес представляет решение EMUSE как инструмент прогнозирования и моделирования эмоционального состояния клиентов на основе big data".

Фото: Роспатент
В Роспатенте обсудили кадровую политику в сфере интеллектуальной собственности

Digital-директор международной медицинской компании "ИНВИТРО", руководитель программы "Маркетинговая стратегия в digital" Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ Евгений Бармин высказал мнение о том, что технологии должны укреплять связь между продуктом и потребителем: "Глубинная суть маркетинга всегда одна и та же: покупатель ищет для себя нечто удобное и необходимое только ему. В цифровую эпоху у нас стало больше возможностей понять человека с помощью технологий. Но вопрос в том, насколько ваши новейшие технологические решения и алгоритмы будут полезны для маркетинга".

По мнению директора консалтинговой компании "Дымшиц и партнеры" Михаила Дымшица, можно прогнозировать поведение социальных групп, но не отдельно взятого человека: "Чем больше мы знаем про человека, тем хуже мы его прогнозируем. Такой закон работает в сфере больших данных, которые сейчас эффективно используются в маркетинге. Например, на радиостанциях последовательность песен в эфире выбирается не вручную, а с помощью специальной компьютерной программы, задача которой - удержать слушателя на этой волне".

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