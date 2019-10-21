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21.10.2019 15:06
Рубрика: Общество

Как нормализовать артериальное давление без таблеток

Текст: Николай Грищенко
Медики рекомендуют пожилым людям заниматься профилактикой гипертонии, чтобы избежать гипертонического криза и опасных осложнений.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

"Принято считать, что высокое давление обязательно дает о себе знать - головной болью, шумом в ушах, тяжестью в затылке. Однако нередки случаи, когда даже поднимаясь до критических значений, высокое давление никак не проявляет себя. Более того, есть люди, которые хорошо чувствуют себя как раз в те моменты, когда давление повышается", - заявила aif.ru врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова.

Фото: istock
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По современным представлениям, давление 120/80 считается нормальным, давление от 120/80 до 130/80 считается повышенным, а давление от 130/80 до 139/89 - это уже гипертония первой степени, которую следует лечить.

Если давление начинает скакать, то медики рекомендуют сосредоточиться на здоровом образе жизни. В первую очередь сесть на диету. Основа рациона "начинающего гипертоника" овощи, фрукты и крупы. Допускаются нежирные молочные продукты, рыба и постное мясо. Требуется исключить соленые, жареные, копченые и консервированные продукты. Немаловажный момент, рекомендуется ограничить употребление соли, которая задерживает жидкость в организме и тем самым повышает артериальное давление. Употребление соли до пяти граммов в сутки снижает артериальное давление на 10 мм ртутного столба.

Похожий эффект дает посильная физическая нагрузка: бег, плавание и танцы. При таких занятиях кровь насыщается кислородом и состояние улучшается. Восемь часов спокойного сна позволяют не только разгрузить нервную систему, но и нормализовать работу сердца. Кроме того, не стоит нервничать по пустякам и загонять себя в стрессовое состояние.

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