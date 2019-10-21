Кассационный суд лишил гражданина столичной прописки

Мужчина собрал вещи и ушел от жены, бросив ее одну в московской квартире. Но, отказавшись от супруги, он потерял и право пользоваться квадратными метрами, которые оставил. А значит, потерял и московскую прописку. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал такое решение законным.

Второй кассационный суд вынес свое первое решение. Оно стало прецедентом в том смысле, что это первый судебный акт, вынесенный одним из новых судов. Напомним, недавно в стране стартовала масштабная судебная реформа. Созданы девять отдельных кассационных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции.

Задача кассационных инстанций проверять уже вступившие в силу решения судов и исправлять ошибки, если такие допущены. В данном случае коллегия из трех судей сочла, что ошибки допущено не было. Квартира не приватизирована, он не собственник, несколько лет в доме не появлялся. Так что на этой жилплощади штамп в паспорте ему больше не поставят.

Следующие на очереди в гражданской коллегии - дело об увольнении профессора пения из института культуры, а также спор инвалида с бюро медико-социальной экспертизы.

"В ближайшее время к слушанию кассационных жалоб приступят судьи административной и уголовной коллегий", - сообщили "РГ" во Втором кассационном суде. Кстати, одно из важных новшеств стартовавшей реформы: введена так называемая сплошная кассация. Это значит, что принимаются к рассмотрению абсолютно все поступившие жалобы.