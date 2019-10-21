Каждая десятая компаний планирует сократить сотрудников в 2020 году

Каждый пятый работодатель (21 процент) планирует увеличить фонд оплаты труда в следующем году, восемь процентов предполагают его уменьшить. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru (есть в "РГ").

Пи этом каждый десятый работодатель (девять процентов) ожидает уменьшения численности персонала у себя на предприятии. В то же время большинство - 62 процента, наоборот, планируют нарастить штатную численность работников. Любопытно, но год назад число предприятий, которые планировали сократить штаты, было вдвое больше - 21 процент, а тех, кто планировал нарастить в полтора раза меньше - 44 процента.

Крупные компании чаще думают о сокращении работников - 20 процентов.

Повысить оклады работникам предполагает почти каждый второй работодатель - 47 процентов, а вот снизить - меньшинство, четыре процента.