Когда в здравоохранении появится электронный документооборот

К концу года во всех медицинских организациях России планируется внедрение электронной медицинской карты. Об этом заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук сообщила в ходе прямого эфира, который прошел в сентябре на сайте ФФОМС.

Создание и внедрение электронной медицинской карты запланировано в рамках процесса информатизации медицинских организаций субъектов Российской Федерации. В 2017 году министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании президента страны с членами правительства сообщала, что полный переход всех медицинских учреждений России на электронный документооборот будет осуществлен к 2024 году. Тогда министр отметила, что период запуска автоматизированной системы определен с учетом инфраструктурной готовности всех лечебных учреждений страны к введению этой меры. И пояснила, что электронные медкарты и другие документы будут вводиться поэтапно и до 2024 года в соответствии с программой "Цифровая экономика" появятся по всей России.

Возможно, сроки введения электронной медкарты (ЭМК) были скорректированы в сторону ускорения, поскольку именно она является основной частью медицинского документооборота. Нет сомнений в том, что ЭМК должна сократить время на заполнение медицинских документов и даст врачам возможность больше времени уделять качественному оказанию медицинской помощи пациенту.

На практике же пока мы все, пациенты поликлиник и больниц, не раз видели, как врач на приеме практически одновременно ведет записи в обычной, бумажной медицинской карте или истории болезни и стучит по клавиатуре компьютера, вводя в его память информацию. И на общение с нами или хотя бы на внимательный осмотр и выслушивание жалоб времени у него по сути не остается.

В московских поликлиниках, правда, прошла организационная реформа, и сейчас часть записей в электронных картах ведут медицинские сестры. Но в принципе это мало что меняет - пока бумажные документы никто не отменял и отменять, по-видимому, не собирается. Так что старая врачебная мудрость, которой врачи-практики всегда учат "зеленых" ординаторов - "медкарту ты ведешь не для себя и не для пациента, а для прокурора", свою актуальность сохраняет.

Почему же с таким трудом цифровые документы (а это не только ЭМК, но и электронные рецепты, и листки нетрудоспособности, и различные формы отчетности) приживаются в нашем здравоохранении? Причина, конечно, не только в том, что врачам старших поколений непросто освоить компьютер и его возможности - это как раз самое простое, достаточно неделю-две походить на курсы компьютерной грамотности. Основная причина в том, что пока для системы здравоохранения цифровые технологии не стали жизненно необходимыми и единственно возможными. А может быть, даже выглядят опасными, так как в них сложнее изменить записи или подтасовать статистику.

Пока нормативных документов, утвержденных Минздравом России и четко определяющих структуру, функции и регламент работы с ЭМК, не опубликовано

Программа цифровизации отрасли стартовала еще с этапа модернизации регионального здравоохранения 2011-2013 годов - уже тогда на высоком уровне было заявлено, что необходимо создавать электронные базы данных и внедрять электронный документооборот. На эти цели были выделены немалые деньги.

В результате в столице еще в 2012 году была создана Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы (ЕМИАС). Через нее можно записаться на прием к врачам, получить направление на обследование, оформить больничный лист и медицинскую карту. Но Москва - пока единственный мегаполис, в котором все поликлиники объединены в единую систему.

Задача же по созданию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) предусматривала объединение информационных систем всех медицинских организаций и профильных ведомств, введение унифицированных электронных медицинских карт и регистров лиц с определенными заболеваниями. В 2017 году минздрав рапортовал, что медицинские информационные системы внедрены в 83 регионах, в которых ведутся электронные медицинские карты 46 миллионов пациентов, есть возможность для электронной записи к врачу и т.д.

Однако в большинстве медучреждений пациенты так и не получили доступа к собственным медицинским документам, а ЕГИСЗ в полном масштабе не заработала.

Причины кроются в том, что информатизацию систем здравоохранения каждый регион страны начинал самостоятельно, начиная с закупки техники и программного обеспечения, включая формы документов и методики их ведения. В результате нет возможности объединить их в единую систему, чтобы не просто "складировать" медицинскую информацию, а иметь возможности ее систематизировать, анализировать и использовать на практике.

- Что сегодня в ФФОМС понимают под электронной медицинской картой: полноценный электронный документ, позволяющий врачу полностью отказаться от писанины, предоставляющий возможность анализа этой информации и получения к ней доступа всех имеющих на это право? - задается вопросом президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) Михаил Эльянов. - Или некий ее суррогат-обложку, содержащий персональные данные пациента плюс минимум информации для решения задач обязательного медицинского страхования типа кодов основных диагнозов, перечня оказанных услуг и пр.?

Пока нормативных и методических документов, утвержденных Минздравом России и четко определяющих структуру, функции и регламент работы с ЭМК, не опубликовано. Встает и другой, не менее важный вопрос: кто, как и когда будет переносить данные из бумажных медкарт в электронные? Ведь это огромный объем работы. Или ЭМК будут вестись с чистого листа, и вся уже имеющаяся в медкартах информация попросту пропадет? Или по-прежнему будут одновременно существовать оба варианта? Пока ответов на эти вопросы ни минздрав, ни ФФОМС не дали.

Возможно, они появятся к концу года, как прозвучало во время прямого эфира. Осталось подождать совсем немного.