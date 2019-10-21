Коломойскому понравилась песня про горящий дом врага

"Горела хата, пылала. В Лондоне женщина плакала. Хата горит в Гореничах. А в Лондоне Валерия думает о Валерьевиче", - так в переводе на русский язык звучит первый куплет частушек, исполненных хором Веревки и "95-м кварталом" на мотив известной украинской народной песни. В этом нехитром тексте Гореничи - дачный пригород Киева, Валерия - собственно Гонтарева, Валерьевич - олигарх Коломойский.
Авторы пытались высмеять ситуацию, в которой оказалась бизнес-партнер Петра Порошенко и бывшая глава Нацбанка Гонтарева после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Дело в том, что именно Гонтареву Коломойский больше кого-либо другого винит в национализации своего "Приват-банка" в 2016 году, а она, в свою очередь, утверждает, что олигарх угрожает ее жизни, и на этом основании просит политического убежища в Великобритании.
Действительно, "Валерьевич" открыто обвиняет Гонтареву в том, что национализация была проведена вопреки законам человеческим и украинским, однако все обвинения в угрозах отметает, намереваясь отомстить ей через суды, благо уголовных дел против Гонтаревой, и не только в связи со скандальной национализацией, хватает. При этом суды идут навстречу олигарху, и сегодня Гонтаревой грозит экстрадиция на Украину.
С другой стороны, с самой Гонтаревой, ее семьей и недвижимым имуществом уже два месяца происходят странные неприятности: в предпоследний день лета Гонтарева в Лондоне попала под машину - банкир отделалась легкой травмой, полиция злого умысла в происшествии не нашла. Через неделю в Киеве сгорело авто представительского класса, принадлежащее жене ее старшего сына. И венцом стал пожар в семейном особняке 16 сентября, который, если верить отчетам полиции, загорелся сразу с нескольких сторон - то есть, речь идет о поджоге.
Впрочем, украинские СМИ не восприняли версию о "мести олигарха", и более того, нашли ряд прямых и косвенных признаков того, что и машина, и особняк, были сожжены с ведома самой Гонтаревой. Так он пыталась убедить британские власти в том, что на родине ее жизни грозит опасность. Стоимость сожженного дома, ее, якобы, не смутила - если верить украинским СМИ и следователям, Гонтарева в бытность главой Нацбанка заработала на десяток таких поместий.
Именно эту коллизию и обыграл в своем номере "95-й квартал" вместе со славным хором, исполняющим гимн Украины на открытиях парламентских сессий и иных торжественных мероприятиях. Глумливая песня вызвала бурю в украинских социальных сетях, в первую очередь среди лидеров общественного мнения именуемых "порохоботами" - искренних, или оплачиваемых сторонников Петра Порошенко. Больше всего их возмутило то, что программа вышла в день рождения пострадавшей.
Сама Гонтарева в интервью радио "Свобода" прокомментировала "подарок" так: "Это стыд! Насмехаться над людским горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе. В цинизме "95-го квартала" сомнений давно нет. Но участие народного хора - это уже позор для всей страны".
В ответ Игорь Коломойский заявил той же "Свободе", что песня ему очень понравилась, и даже сказал "Браво!". В его понимании дом Гонтаревой сгорел от стыда, и насмешкой над "человеческим горем" он это не считает: "Так не последнее же имущество сгорело", - напомнил Коломойский.
Примечательно, что с критикой пенсии выступили и члены правительства Зеленского. Так, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский принес в своем Facebook извинения Гонтаревой: "Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки". Министр экономики Тимофей Милованов, сам за последний месяц неоднократно попадавший в скандалы из-за своих непродуманных заявлений, назвал Гонтареву "выдающимся реформатором", и при этом провел мысль о том, что нынешнее правительство независимо от Коломойского.
Хор Веревки, неожиданно оказавшийся крайним в противостоянии олигарха и банкира, тоже был вынужден извиняться. "Мне очень, очень неудобно", - заявил гендиректор хора Зиновий Коринец. В скандале он обвинил непосредственно сценаристов "95-го квартала": "Мы на Майдане с ними работали, на стадионе, где звучали проукраинские вещи. Мы столько позитива вносим во все проукраинское. Не только в государственных мероприятиях участвуем. И, наконец, в этой песне ничего антиукраинского не было. Но это неприятный стеб над человеком. Я здесь согласен. Со всеми в этом согласен. Мы просто повелись. Я не подумал. Что здесь оправдываться? Это решение принимал я, а не коллектив", - взял всю вину на себя Коринец.
Выводов из этого скандала следует несколько: Коломойский в отсутствие Зеленского продолжает редактировать шутки "95-го квартала"; война между ним и Гонтаревой продолжается; влияние бывшего президента еще достаточно для того, чтобы заставить извиняться директора хора.
Но лучшим комментарием к главной новости Украины прошедшего уик-энда следует считать слова одного их независимых украинских журналистов: "Шутки по поводу сгоревшего дома Гонтаревой осуждают те же люди, которые аплодировали шуткам про "жареных колорадов". Шутка, конечно, глупая, но кто бы говорил".