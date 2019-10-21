Коломойскому понравилась песня про горящий дом врага

Первый выпуск шоу "95-й квартал", сделанный без участия Владимира Зеленского, вызвал настоящий политический скандал на Украине. Некоторую часть общества оскорбил номер, где государственный хор имени Веревки исполнил шуточную песню про горящий особняк бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"Горела хата, пылала. В Лондоне женщина плакала. Хата горит в Гореничах. А в Лондоне Валерия думает о Валерьевиче", - так в переводе на русский язык звучит первый куплет частушек, исполненных хором Веревки и "95-м кварталом" на мотив известной украинской народной песни. В этом нехитром тексте Гореничи - дачный пригород Киева, Валерия - собственно Гонтарева, Валерьевич - олигарх Коломойский.

Авторы пытались высмеять ситуацию, в которой оказалась бизнес-партнер Петра Порошенко и бывшая глава Нацбанка Гонтарева после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Дело в том, что именно Гонтареву Коломойский больше кого-либо другого винит в национализации своего "Приват-банка" в 2016 году, а она, в свою очередь, утверждает, что олигарх угрожает ее жизни, и на этом основании просит политического убежища в Великобритании.

Действительно, "Валерьевич" открыто обвиняет Гонтареву в том, что национализация была проведена вопреки законам человеческим и украинским, однако все обвинения в угрозах отметает, намереваясь отомстить ей через суды, благо уголовных дел против Гонтаревой, и не только в связи со скандальной национализацией, хватает. При этом суды идут навстречу олигарху, и сегодня Гонтаревой грозит экстрадиция на Украину.

С другой стороны, с самой Гонтаревой, ее семьей и недвижимым имуществом уже два месяца происходят странные неприятности: в предпоследний день лета Гонтарева в Лондоне попала под машину - банкир отделалась легкой травмой, полиция злого умысла в происшествии не нашла. Через неделю в Киеве сгорело авто представительского класса, принадлежащее жене ее старшего сына. И венцом стал пожар в семейном особняке 16 сентября, который, если верить отчетам полиции, загорелся сразу с нескольких сторон - то есть, речь идет о поджоге.

Впрочем, украинские СМИ не восприняли версию о "мести олигарха", и более того, нашли ряд прямых и косвенных признаков того, что и машина, и особняк, были сожжены с ведома самой Гонтаревой. Так он пыталась убедить британские власти в том, что на родине ее жизни грозит опасность. Стоимость сожженного дома, ее, якобы, не смутила - если верить украинским СМИ и следователям, Гонтарева в бытность главой Нацбанка заработала на десяток таких поместий.

Именно эту коллизию и обыграл в своем номере "95-й квартал" вместе со славным хором, исполняющим гимн Украины на открытиях парламентских сессий и иных торжественных мероприятиях. Глумливая песня вызвала бурю в украинских социальных сетях, в первую очередь среди лидеров общественного мнения именуемых "порохоботами" - искренних, или оплачиваемых сторонников Петра Порошенко. Больше всего их возмутило то, что программа вышла в день рождения пострадавшей.

Сама Гонтарева в интервью радио "Свобода" прокомментировала "подарок" так: "Это стыд! Насмехаться над людским горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе. В цинизме "95-го квартала" сомнений давно нет. Но участие народного хора - это уже позор для всей страны".

В ответ Игорь Коломойский заявил той же "Свободе", что песня ему очень понравилась, и даже сказал "Браво!". В его понимании дом Гонтаревой сгорел от стыда, и насмешкой над "человеческим горем" он это не считает: "Так не последнее же имущество сгорело", - напомнил Коломойский.

Примечательно, что с критикой пенсии выступили и члены правительства Зеленского. Так, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский принес в своем Facebook извинения Гонтаревой: "Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки". Министр экономики Тимофей Милованов, сам за последний месяц неоднократно попадавший в скандалы из-за своих непродуманных заявлений, назвал Гонтареву "выдающимся реформатором", и при этом провел мысль о том, что нынешнее правительство независимо от Коломойского.

Хор Веревки, неожиданно оказавшийся крайним в противостоянии олигарха и банкира, тоже был вынужден извиняться. "Мне очень, очень неудобно", - заявил гендиректор хора Зиновий Коринец. В скандале он обвинил непосредственно сценаристов "95-го квартала": "Мы на Майдане с ними работали, на стадионе, где звучали проукраинские вещи. Мы столько позитива вносим во все проукраинское. Не только в государственных мероприятиях участвуем. И, наконец, в этой песне ничего антиукраинского не было. Но это неприятный стеб над человеком. Я здесь согласен. Со всеми в этом согласен. Мы просто повелись. Я не подумал. Что здесь оправдываться? Это решение принимал я, а не коллектив", - взял всю вину на себя Коринец.

Выводов из этого скандала следует несколько: Коломойский в отсутствие Зеленского продолжает редактировать шутки "95-го квартала"; война между ним и Гонтаревой продолжается; влияние бывшего президента еще достаточно для того, чтобы заставить извиняться директора хора.

Но лучшим комментарием к главной новости Украины прошедшего уик-энда следует считать слова одного их независимых украинских журналистов: "Шутки по поводу сгоревшего дома Гонтаревой осуждают те же люди, которые аплодировали шуткам про "жареных колорадов". Шутка, конечно, глупая, но кто бы говорил".