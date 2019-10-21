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21.10.2019 11:40
Рубрика: Экономика

Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета на 2020 год

Текст: Галина Мисливская
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщает ТАСС. По данным агенства, Госдума рассмотрит документ на заседании 23 октября.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Согласно проекту документа, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей (в том числе нефтегазовые - 7,472 трлн рублей, ненефтегазовые - 12,907 трлн рублей), в 2021 году - 21,246 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,679 трлн рублей, ненефтегазовые - 13,567 трлн рублей), в 2022 году - 22,058 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,73 трлн рублей, ненефтегазовые - 14,327 трлн рублей).

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости www.ria.ru
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Расходы бюджета в 2020 году планируются в размере 19,503 трлн рублей, в 2021 году - 20,634 трлн рублей, в 2022 году - 21,763 трлн рублей.

Таким образом, профицит федерального бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП. Тремя самыми существенными статьями расходов федерального бюджета по-прежнему остаются траты на социальное обеспечение, национальную оборону и национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума Бюджет 2020-2022
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