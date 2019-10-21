Конкурентноспособным компаниям дадут льготные кредиты

Компании, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности, смогут получить льготные кредиты. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, из 711 заявок от организаций из 70 регионов, среди которых 69 - федерального значения и 642 - регионального, сформирован единый перечень получателей кредитов.

"Наибольшая доля выделяемых средств приходится на компании химической промышленности, а также лесопромышленного комплекса и металлургической промышленности. Механизм поддержки организаций, реализующих коллективные программы повышения конкурентноспособности, является самым масштабным инструментом в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Общий объем средств, запланированных к инвестированию, составит около 2,5 трлн рублей", - подчеркнул Денис Мантуров.