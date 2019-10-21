КС РФ отказался рассматривать жалобу прокатчиков кино

Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу московского кинотеатра на предварительную цензуру. Судьи пришли к выводу, что она не отвечает критериям допустимости, установленным Федеральным конституционным законом "О Конституционном суде РФ".

Как следует из материалов дела, основанием для обращения в высшую юридическую инстанцию страны стала ситуация с прокатом фильма "Смерть Сталина", у которого министерство культуры отозвало прокатное удостоверение. Несмотря на это, компания "Чентромобиле - Пионер" три раза показала ленту в кинотеатре, за что была наказана по статье 14.58 КоАП РФ административными штрафами на общую сумму в 280 тысяч рублей.

Изучив материалы дела, судьи КС пришли к выводу, что жалоба не может быть принята по формальным основаниям

По мнению заявителей, ситуация, которая позволяет Минкультуры отказывать в выдаче прокатных удостоверений или отзывать их по своему усмотрению, является видом предварительной цензуры, которая прямо запрещена Конституцией РФ (статья 29). Демонстратор фильма не может обжаловать это решение, тем самым оказывается нарушено право на судебную защиту, гарантированное Основным Законом страны.

Кинопрокатчики также оспорили положения ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", регламентирующие признание материалов экстремистскими, которые допускают "возможность квалификации сатирического высказывания на политическую тему как пропаганды неполноценности объектов сатиры и иных лиц", то есть как экстремистского материала.

Изучив материалы дела, судьи КС пришли к выводу, что жалоба не может быть принята по формальным основаниям. В решениях судов общей юрисдикции и арбитражного суда, которые были вынесены по делу "Чентромобиле - Пионер", не применялись те законодательные акты, конституционность которых компания теперь оспаривает в КС, в том числе Положение о Министерстве культуры РФ. Однако требование о том, что оспорить можно именно и только нормативный акт, примененный судом в конкретном деле, закреплено законодательно. Тем более, что с момента вынесения решения об административном правонарушении прошло более года, а "жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде".

Также КС указал на то, что "заявитель не являлся участником ни процедуры выдачи, ни процедуры отзыва прокатного удостоверения на спорный фильм" и, соответственно, его прав решение министерства культуры не затрагивает и не нарушает. Наконец, оспариваемые в жалобе положения Арбитражного процессуального кодекса РФ тоже не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя.

- Арбитражный суд отметил, что заявитель не представил суду доводов о нарушении оспариваемым решением его собственных прав и законных интересов, которые бы подтверждались доказательствами, - отмечается в определении КС, - и пришел к выводам об абстрактном характере предмета оспаривания, поскольку отсутствует неопределенность в сфере правовых интересов заявителя, устранение которой возможно в случае удовлетворения заявленных требований.

На основании изложенных доводов КС РФ отказал в принятии жалобы как не отвечающей критериям допустимости.