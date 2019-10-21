До очередных 59-х в истории США выборов президента еще больше года - они состоятся 3 ноября 2020 года.

Судя по первым репризам - "импичмент Трампу", "Украинский фронт" для Байдена - шоу пошло "слишком так". Если учесть, что по законам жанра самые крутые скандалы надо приберечь на финиш, то что же мы еще увидим?..

Я - не американист. Но, как и миллионы людей, испытываю определенный когнитивный диссонанс. Мы привыкли верить в эффективность "свободного политического рынка" США, видеть в нем определенный эталон ("а вот в США" - вечный убойный аргумент). "Американская мечта" - не какая-то идеальная утопия, а реальность. Ее адекватное самоопределение хорошо известно: "демократия - самый худший вид правления, не считая всех остальных". В отличие от вечно хвастающихся авторитарных режимов, не терпящих критики, демократия обожает и хвастаться (особенно американская - "сияющий город на Холме"), и одновременно ныть: "все пропало, гипс снимают, клиент уезжает". Обругать западную демократию злее, чем она сама это делает, - довольно трудно. Собственно, перманентная самокритика, "полное саморазоблачение" считается механизмом движения, саморазвития демократических Систем. Наконец - к вопросу о критике США - в моем поколении не забыли старый советский анекдот, когда русский и американец спорят, где свободы больше. Американец говорит: "Я вот могу подойти к Белому дому и сказать, что Рейган - дурак". Советский отвечает: "И я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган - дурак".

Тем не менее я - не фанат "секты Свидетелей США". И если некоторые факты не ложатся в привычное представление о "несовершенной, но оптимальной" Системе, то нет причин их замалчивать.

О каких "смущающих фактах" речь?

Министерская чехарда - быстрые снятия-назначения, причем почти все без объяснений, обоснований. Назначение "родного зятя" старшим политическим советником президента. Невольно рождается образ "капризная президентская монархия"...

Внешняя политика почти всех стран сейчас сводится к пиар-амбициям, прикрытым пустословием про "геополитические интересы"

Странное впечатление производит и внешняя "твиттер-политика". Резкие "перемены настроения" в отношении Ким Чен Ына, то "толстенького человечка-ракеты", то "потрясающего лидера" - все это тоже больше смахивает на какой-то "капризно-царский" стиль, чем на Ответственного Лидера Сверхдержавы. Сумбур вместо политики... Практические результаты невелики: от КНДР или Ирана Трамп ничего не добился. Впрочем, и их "великая и ужасная" борьба против США - сплошной шумный пиар и ничего больше. Что ж, внешняя политика почти всех стран сейчас сводится к пиар-амбициям, прикрытым пустословием про "геополитические интересы". Так что, может быть, Трамп - не исключение, просто более откровенен?

Все эти действия Трампа в пределах закона, Конституции США. Просто вот такой Личный Стиль. Но мы наизусть знаем слова про "разделение властей при демократии", "контроль Конгресса". "Так вот он и есть - этот Контроль!", скажут "защитники США". Что ж, формально верно. Но "терзают смутные сомнения" в эффективности контроля. Не потому, что президенту не противостоят - еще и как противостоят! Вопрос в другом: "а контролеры - кто?"

Ну, вот из последних примеров. 15 октября встреча Президента с лидерами Конгресса. Поток взаимных... ну, скажем, "обвинений", в том числе в "провокациях", уход "с грохотом" лидеров Демпартии... А ведь речь-то шла о той же Общенациональной Повестке - внешней политике. При этом президент достаточно презрительно отозвался - на весь мир, понятно, - о своем недавнем министре обороны...

Все эти действия Трампа - в пределах закона, Конституции США. Просто вот такой Личный Стиль

Дебаты кандидатов в президенты от Демпартии. Трамп пишет: "Наша рекордная экономика рухнет так же, как в 1929 г. (24 октября - 90 лет со дня "черного вторника", когда крахом на Уолл-стрит началась Великая депрессия. - Л.Р.), если любой из этих клоунов станет президентом".

Значит, вся "рекордная экономика США" - заслуга Д. Трампа? Бесспорно, есть успехи (темп роста ВВП вырос с 2,7% в 2015 г. до 5% в 2018!), есть и проблемы (снижение налогов взбодрило экономику, но увеличило госдолг за время правления Трампа почти на 14% - с 20 трлн на момент его инаугурации до 22,7 трлн долл. сейчас), но едва ли все держится "на нем лично". И что будет, когда он - пусть после 2-го срока - уйдет? "Если не Трамп, то КТО?"

А вот про "клоунов" - интересно. Многие - даже сторонники демократов! - тоже говорят о кандидатах именно так. Но разница в том, что они добавляют: "А Трамп - куда хуже!"

И тут возникает, пожалуй, главный вопрос: как же так? Почему в стране с 350 млн населения, с более чем 200-летней традицией выборов, со свободной политконкуренцией - ТАКОЙ отбор?! Почему политика редуцируется к чистому (грязному!) шоу, а знаменитые во всем мире американские СМИ - к "фейк-ньюс", как их называет Трамп? Что же подгнило в "королевстве"?

Я часто говорю об отсутствии "Проекта" у нашей страны. Но есть ли "Проект" у США? А ведь они по-прежнему - мотор мира, нравится это кому-то или нет...

И сегодня США тоже невольно задают нормы. Вот такие нормы - бестолковых пиар-склок и нарастающего отчуждения избирателя от "склочников" - "чума на оба ваши дома". А ведь проблемы вовсе не пиаровски-политические, а реальные, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ вызовы перед Человечеством очень серьезные. И "отвлекающие шоу" тут мало помогут...

Не знаю ответа на эти вопросы. Как и на более общий вопрос: "Хорошо, пусть это даже Системный Кризис, хотя никаких "доказательств" этому нет. Но - допустим. И? Какова же АЛЬТЕРНАТИВА этой Системе?"

Ответа - НЕТ. А ВОПРОС - есть.