Лукашенко оценил ЕАЭС

"Организация состоялась, союз состоялся. Его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать. Но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно", - приводит выдержку из интервью агентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко, предприятия всех стран этого союза должны быть в равных условиях, ни одна страна не должна создавать "своим" более выгодных условий, "торпедировать поставки продукции" на определенные рынки.
Он также обратил внимание, что ЕАЭС имеет возможность тот же путь, что и ЕС, но гораздо быстрее - за счет общей истории. "Мы жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз", - выразил уверенность Лукашенко. При этом он подчеркнул, что нужно обратить и на опыт ЕС, и не повторять допущенных там ошибок.
Президент Беларуси также заявил, что уверен в позитивном развитии белорусско-казахстанского сотрудничества.
Это интервью Лукашенко дал в преддверии визита в Казахстан, который запланирован на 24-25 октября. Как ожидается, он проведет переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Предполагается подписание целого пакета двусторонних соглашений.