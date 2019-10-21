Лукашенко оценил ЕАЭС

Евразийский экономический союз состоялся как организация, но есть еще много проблем, которые необходимо решить. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко интервью казахстанскому информагентству "Хабар".

"Организация состоялась, союз состоялся. Его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать. Но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно", - приводит выдержку из интервью агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, предприятия всех стран этого союза должны быть в равных условиях, ни одна страна не должна создавать "своим" более выгодных условий, "торпедировать поставки продукции" на определенные рынки.

Он также обратил внимание, что ЕАЭС имеет возможность тот же путь, что и ЕС, но гораздо быстрее - за счет общей истории. "Мы жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз", - выразил уверенность Лукашенко. При этом он подчеркнул, что нужно обратить и на опыт ЕС, и не повторять допущенных там ошибок.

Президент Беларуси также заявил, что уверен в позитивном развитии белорусско-казахстанского сотрудничества.

Это интервью Лукашенко дал в преддверии визита в Казахстан, который запланирован на 24-25 октября. Как ожидается, он проведет переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Предполагается подписание целого пакета двусторонних соглашений.