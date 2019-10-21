Лукашенко предложил Свердловской области расширить кооперацию в машиностроении

Для друзей и славянского братства, которым отличается характер Союзного государства, никакие расстояния не могут быть преградой для крепнущего партнерства. Вот почему и Свердловская область, по словам президента Беларуси, несмотря на географическую отдаленность, - "надежный и перспективный партнер", передает пресс-служба главы государства.

На встрече 21 октября с губернатором этого уральского региона Евгением Куйвашевым Александр Лукашенко в очередной раз дал понять, что РБ "неотделима от славянских народов" и добавил, что Минск "рассматривает сотрудничество со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений", предложив своему визави расширить производственную кооперацию в машиностроительной отрасли.

Президент РБ заявил в ходе встречи о возможности превышения торгово-экономического оборота со Свердловской областью в $600 млн, который семь лет назад был рекордным. "Предлагаю детально обсудить конкретные пути достижения этой цели", - сказал Лукашенко, напомнив, что в этом регионе белорусы работают давно и успешно. Заметную долю в объемах взаимной торговли занимают совместные проекты и в области энергетики.

Именно уральские заводы поставили 60 процентов турбин, которые используются в РБ, большой потенциал сотрудничества накоплен и в машиностроительной отрасли, в частности, предприятие "Белкоммунмаш" готово организовать на Урале модернизацию трамвайных вагонов, представляет интерес сборка дизельных двигателей для самосвалов БелАЗ.

Кроме того, Минск может обеспечить соседей автомобильной, сельскохозяйственной и строительной техникой, в том числе в рамках производственной кооперации. "Для обновления подвижного состава города Екатеринбурга и области можем предложить широкий спектр пассажирской техники, включая такой инновационный и экологичный транспорт, как электробусы, - сказал белорусский лидер. - У нас также есть наработки по созданию системы диспетчеризации регулярного городского транспортного сообщения".

Президент предложил инжиниринговые услуги белорусских специалистов при строительстве социальных объектов, автодорог, мостов, перерабатывающих комплексов. "Я знаю, вы много строите, - сказал глава государства. - Если будет нужна наша поддержка и помощь, пожалуйста". Белорусские строители готовы предложить свои услуги на фоне подготовки ко Всемирной летней универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, добавил Лукашенко. Он особо отметил сотрудничество в гуманитарной и культурной сфере, напомнив, что щедрая на таланты уральская земля подарила белорусам легендарного руководителя знаменитого ансамбля "Песняры" Владимира Мулявина.

Со своей стороны Куйвашев отметил, что Свердловская область также рассматривает Беларусь как стратегического партнера, с которым уже налажено тесное сотрудничество. Сферу высоких технологий он назвал одним из перспективных направлений сотрудничества. В уральскую делегацию вошли специалисты крупной компании "СКБ Контур", которая разрабатывает сервисы для бухгалтерии и бизнеса. "Мы привезли сюда наших специалистов, чтобы совместными усилиями выводит наши экономики на цифровую платформу", - отметил глава российского региона.

Посол России в РБ Дмитрий Мезенцев, который также присутствовал на этой встрече, подчеркнул, что стороны подтвердили прежние договоренности о сотрудничестве в машиностроении, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, пищевой промышленности, туризме и культуре. "Это мощные перспективы, - констатировал дипломат. - Это подкрепляет стилистику Союзного государства", - резюмировал он.