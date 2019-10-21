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21.10.2019 22:46
Рубрика: Экономика

МЭА предсказало рост объема электричества из возобновляемых источников

Текст: Роман Маркелов

Мировые объемы электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников (ВИЭ), могут вырасти через пять лет на 50%. Об этом говорится в докладе Мирового энергетического агентства (МЭА).

Фото: Татьяна Андреева
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По мнению МЭА, речь идет о росте показателя на 1200 гигаватт с 2019 по 2024 год. Такой объем равен всем текущим мощностям США, уточняют в агентстве.

В МЭА считают, что увеличение энергомощностей на ВИЭ будет обусловлено удешевлением альтернативных источников энергии и государственной политикой ряда стран. Заметный рост придется в первую очередь на солнечную энергетику - 60%. По мнению МЭА, доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии возрастет с нынешних 26% до 30% в 2024 году.

"Возобновляемые источники энергии уже являются вторым по величине источником электроэнергии в мире. Но их развертывание все еще необходимо ускорять, если мы хотим достичь долгосрочных целей в области климата, качества воздуха и доступа к энергии", - считает исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Экономика Отрасли Энергетика
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