Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов

Все инвесторы должны получать одинаково привлекательные условия, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы исходим из того, что … все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов - и административных, и налоговых, и трудовых законов", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24" по случаю 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.

По словам Медведева, этот принцип в корне отличается от подхода 1990-х годов, когда предпочтение отдавалось зарубежным компаниям из-за возможностей, которыми не обладали отечественные инвесторы.

Глава кабмина также отметил, что различные барьеры и торговые войны ухудшают условия для инвестиций, а убедить компании вкладывать деньги можно только при помощи предсказуемой политики и нормального делового климата.