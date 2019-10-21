Медведев: "Регуляторная гильотина" улучшит условия для ведения бизнеса

В России необходимо последовательно проводить комплекс мер, которые будут способствовать улучшению делового климата, вести бизнес станет проще уже в следующем году. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава кабмина напомнил, что в 2020 году заработает "регуляторная гильотина", которая отсечет множество устаревших нормативных актов, которые мешают развитию.

"Это огромное количество нормативного материала, и здесь нужно разобраться, что отменять, а что все-таки отменять не надо", - объяснил Медведев в интервью телеканалу "Россия-24".

Премьер-министр подчеркнул, что эта огромная работа будет завершена в ближайшей перспективе.

"Начиная со следующего года, мы исходим из того, что эти условия для ведения бизнеса, в том числе бизнеса с участием иностранных инвесторов, будут лучше", - заявил он.