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Рубрика: Экономика

Медведев: Санкции не снизили интерес инвесторов к России

Текст: Владимир Кузьмин
Санкции не ослабили интерес к российской экономике, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. В понедельник он провел заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИ), которому исполнилось в этом году 25 лет.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

"Ослабления интереса к России в целом не произошло, - заявил глава правительства. - Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИ продолжал расти". За последние пять лет объем инвестиций увеличился примерно на 50 процентов, капиталовложения компаний, входящих в совет, составляют сейчас около 180 миллиардов долларов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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За прошедшие четверть века ряд компаний с российского рынка ушли, но сделали это в силу своих причин. С точки зрения экономики страны работа в России открывает хорошие перспективы. "Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах", - сказал премьер.

Консультативный совет по иностранным инвестициям Дмитрий Медведев назвал уникальной площадкой, на которой происходит прямой диалог между руководством страны и крупными иностранными компаниями. "Уж не знаю, хороший ли это признак для нашей экономики или не очень - может быть лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, - но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", - считает он.

Экономика Финансы Инвестиции Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Санкции и антисанкции
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