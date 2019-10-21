Медведев: Санкции не снизили интерес инвесторов к России

Санкции не ослабили интерес к российской экономике, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. В понедельник он провел заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИ), которому исполнилось в этом году 25 лет.

"Ослабления интереса к России в целом не произошло, - заявил глава правительства. - Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИ продолжал расти". За последние пять лет объем инвестиций увеличился примерно на 50 процентов, капиталовложения компаний, входящих в совет, составляют сейчас около 180 миллиардов долларов.

За прошедшие четверть века ряд компаний с российского рынка ушли, но сделали это в силу своих причин. С точки зрения экономики страны работа в России открывает хорошие перспективы. "Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах", - сказал премьер.

Консультативный совет по иностранным инвестициям Дмитрий Медведев назвал уникальной площадкой, на которой происходит прямой диалог между руководством страны и крупными иностранными компаниями. "Уж не знаю, хороший ли это признак для нашей экономики или не очень - может быть лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, - но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", - считает он.