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21.10.2019 18:14
Рубрика: Экономика

Мелкие платежи могут вывести из-под антиотмывочного законодательства

Текст: Екатерина Шохина
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка направили Банку России предложения об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Об этом сообщает РБК. Банк России начал обсуждение этих предложений в подгруппе по ПОД/ФТ в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки, сообщили "РГ" в пресс-службе регулятора.

Фото: iStock
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Речь идет о поправках в закон 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - ПОД/ФТ), а также изменений восьми положений и указаний ЦБ.

Руководители финансовых компаний хотят послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов. В частности, они просят ЦБ не заставлять их определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ и запрашивать у иностранцев миграционные карты. Также они просят убрать из числа субъектов "антиотмывочного" закона страховые компании, не занимающихся страхованием жизни.

"Отдельные нормы ("антиотмывочного") законодательства не являются эффективными и лишь утяжеляют процессы банков, - объяснил "РГ" директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков. - Это касается и выявления выгодоприобретателей по платежам. В отношении вопроса об обязанности банков запрашивать у иностранных граждан миграционные карты, полагаем, что контроль исполнения миграционного законодательства - это непрофильная с точки зрения банка задача. Именно поэтому банковским сообществом и было предложено отменить это требование - в целях минимизации трудовых и временных затрат".

Банкиры считают разумным установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции.

"Согласно требованиям законодательства существует обязанность по идентификации выгодоприобретателей при оплате обучения или лечения ребенка, оплате коммунальных платежей за родственников и пр., - говорит директор департамента финансового мониторинга Росбанка Александр Попов. - Перечисленные выше примеры не являются высокорисковыми операциями. Наше предложение - предусмотреть перечень исключений, при которых идентификация и обновление сведений о выгодоприобретателях по операциям клиента не требуется".

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Страховщики просят увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. руб. сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации.

ЦБ в сентябре объявил о начале сбора предложений по выявлению регуляторных норм, которые мешают развитию рынка или уже не актуальны.

Александр Попов считает, что ЦБ к финансистам прислушается. "На встрече представитель Банка России одобрил инициативы Росбанка по изменению нормативных требований в части идентификации банковских клиентов, при этом регулятор пообещал обратиться с данными предложениями в Росфинмониторинг. В случае если Росфинмониторинг также одобрит инициативы, то будут внесены соответствующие изменения в положения Банка России. Изменения, безусловно, положительно повлияют на процессы кредитных организаций", - говорит банкир.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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