Минпромторг отобрал 700 заявок компаний на господдержку экспорта

В Минпромторге России отобрали 711 заявок компаний, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), на получение государственной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заявки поданы от компаний из 70 регионов. Больше всего средств будет выделено компаниям химпромышленности (145 заявок от предприятий и 715 миллиардов рублей), металлургической промышленности (70 заявок и 367,6 миллиарда), лесопромышленного комплекса (127 заявок и 576,8 миллиарда).

Всего планируется инвестировать в рамках КППК 2,5 триллиона рублей.