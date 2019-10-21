Минск и Гавана обсудили перспективы экономических проектов

"У нас есть крупные игроки, в том числе негосударственной формы собственности, и есть Куба как партнер, чтобы использовать ее возможности - транспортные, портовые для работы на рынках Латинской Америки", - пояснил цель логистических проектов Улахович. Еще одним перспективным направлением для создания СП он прогнозирует машиностроение.

Стороны, уточняет агентство, обсудили на встрече возможности выхода белорусских компаний на кубинский рынок и механизмы продвижения взаимной торговли. По словам Улаховича, у белорусских предприятий существует большой интерес к рынку этой страны. Кроме того, перспективной, по его мнению, является и кооперация в научно-технической сфере.

Продукция с маркой белорусской индустрии востребована на Кубе, констатировали обе стороны. Правда, по поставкам пока еще не сняты все финансовые вопросы. "Мы понимаем те сложности, которые существуют на пути развития наших торгово-экономических отношений. Наше общее желание - найти инструменты их преодоления", - уточнил председатель БелТПП.

В свою очередь Рикардо Кабрисас Руис, подтвердив заинтересованность его страны в развитии двустороннего экономического сотрудничества, пояснил, что в настоящее время наибольший интерес для Гаваны представляет все, что связано с сельскохозяйственным машиностроением.

Пока взаимный товарооборот между странами по итогам минувшего года, констатирует агентство, составил около $17 млн, $15 млн из них - белорусский экспорт.