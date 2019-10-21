В мире
21.10.2019 19:03
Текст: Юрий Сизов

Минск и Гавана обсудили перспективы экономических проектов

Логистика и машиностроение вошли в список потенциальных совместных проектов Гаваны и Минска. Пакет взаимовыгодных предложений уже сформулирован экспертами Белорусской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщил 21 октября ее руководитель - Владимир Улахович - перед началом встречи с вице-президентом правительства Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом, передает БЕЛТА.

"У нас есть крупные игроки, в том числе негосударственной формы собственности, и есть Куба как партнер, чтобы использовать ее возможности - транспортные, портовые для работы на рынках Латинской Америки", - пояснил цель логистических проектов Улахович. Еще одним перспективным направлением для создания СП он прогнозирует машиностроение.

Стороны, уточняет агентство, обсудили на встрече возможности выхода белорусских компаний на кубинский рынок и механизмы продвижения взаимной торговли. По словам Улаховича, у белорусских предприятий существует большой интерес к рынку этой страны. Кроме того, перспективной, по его мнению, является и кооперация в научно-технической сфере.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга

Продукция с маркой белорусской индустрии востребована на Кубе, констатировали обе стороны. Правда, по поставкам пока еще не сняты все финансовые вопросы. "Мы понимаем те сложности, которые существуют на пути развития наших торгово-экономических отношений. Наше общее желание - найти инструменты их преодоления", - уточнил председатель БелТПП.

В свою очередь Рикардо Кабрисас Руис, подтвердив заинтересованность его страны в развитии двустороннего экономического сотрудничества, пояснил, что в настоящее время наибольший интерес для Гаваны представляет все, что связано с сельскохозяйственным машиностроением.

Пока взаимный товарооборот между странами по итогам минувшего года, констатирует агентство, составил около $17 млн, $15 млн из них - белорусский экспорт.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»