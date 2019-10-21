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21.10.2019 20:35
Рубрика: Экономика

Говорящие цифры

Минтруд посчитает кадры по-новому
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
Минтруд намерен более точно определять потребности экономики в профессиональных кадрах. На основании этих показателей, в частности, определяются контрольные цифры приема в учебные заведения на подготовку по тем или иным профессиям.

Уведомление об изменении методологии таких расчетов ведомство разместило для общественного обсуждения.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, приказ Минтруда, о котором идет речь, действительно нуждается в корректировке. Например, перечень профессий в нем сильно укрупнен. Скажем, он определяет, что нужны специалисты по направлению "услуги", но услуги оказывают представители множества профессий, от парикмахеров и мастеров маникюра до работников информационной сферы услуг. "Но по каким именно из них понадобятся в перспективе новые кадры? На кого учить? Дать ответ на эти уточняющие вопросы приказ не может", - говорит Сафонов.

Также, продолжает он, действующая методология предполагает проведение расчетов исходя из демографической ситуации - смертности и рождаемости. Но эти показатели лишние для определения потребности в кадрах в среднесрочной перспективе, поскольку рождаемость повлияет на рынок труда только через 18 лет, а за этот период экономика может измениться до неузнаваемости.

Надо настроить систему образования, чтобы вузы и колледжи давали учащимся базовые системные знания и умение адаптироваться

С точки зрения Сафонова, самое правильное - так настроить систему образования, чтобы вузы и колледжи давали учащимся базовые системные знания и умение адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда. А самым эффективным методом планирования являются прямые заказы организаций.

В конечном итоге надо анализировать потребность в компетенциях. Но это более сложная задача.

Экономика Работа Общество Образование Правительство Минтруд
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