Уведомление об изменении методологии таких расчетов ведомство разместило для общественного обсуждения.
По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, приказ Минтруда, о котором идет речь, действительно нуждается в корректировке. Например, перечень профессий в нем сильно укрупнен. Скажем, он определяет, что нужны специалисты по направлению "услуги", но услуги оказывают представители множества профессий, от парикмахеров и мастеров маникюра до работников информационной сферы услуг. "Но по каким именно из них понадобятся в перспективе новые кадры? На кого учить? Дать ответ на эти уточняющие вопросы приказ не может", - говорит Сафонов.
Также, продолжает он, действующая методология предполагает проведение расчетов исходя из демографической ситуации - смертности и рождаемости. Но эти показатели лишние для определения потребности в кадрах в среднесрочной перспективе, поскольку рождаемость повлияет на рынок труда только через 18 лет, а за этот период экономика может измениться до неузнаваемости.
С точки зрения Сафонова, самое правильное - так настроить систему образования, чтобы вузы и колледжи давали учащимся базовые системные знания и умение адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда. А самым эффективным методом планирования являются прямые заказы организаций.
В конечном итоге надо анализировать потребность в компетенциях. Но это более сложная задача.