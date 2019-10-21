Москва нашла замену пластику

Столица постепенно переходит на экологичную упаковку товаров: вместо неразлагаемого пластика - современная бумажная и гофрокартонная тара. Об этой тенденции мэр Сергей Собянин заявил, открыв вчера новую производственную линию на заводе Smurfit Kappa в Царицыно.

Упаковку нового поколения производят на площадях производственно-экспериментальной фабрики "Союз", которую два года назад приобрел иностранный консорциум. Завод по-прежнему продолжил производить экологичную гофротару, только стал применять новые технологии. За счет усовершенствованной автоматики удалось утроить производство упаковочного материала до 25 млн квадратных метров в год. Этого достаточно, чтобы обслуживать не только Москву, на которую приходится 65 процентов потребления, но и предприятия других городов.

"Благодарен компании, которая зашла на одно из старейших наших предприятий, - сказал Собянин. - Видна настоящая промышленная революция". Она стала возможной после того, как мэрия присвоила заводу статус промышленного комплекса. Это позволило здорово сэкономить на налогах, открыть новые рабочие места и сделать упаковку еще экологичнее. Значительную помощь оказал Московский фонд поддержки предпринимательства, который выдал выгодный заем на покупку станка по резке картона.

Помимо гофрированной упаковки Smurfit Kappa активно выпускает бумажные пакеты - достойную замену "рублевым" полиэтиленовым пакетам, которые тоннами продаются и раздаются в магазинах и потом мертвым грузом оседают на мусорных полигонах. А вот бумажная и картонная тара отлично подходит для Москвы, где скоро начнется раздельный сбор отходов - и тогда экологичная упаковка обретет вторую жизнь.

Как сообщил гендиректор предприятия Стром Юн-Улов Патрик, уже в начале следующего года в Царицыно запустят еще одну производственную линию, и выпуск экотары значительно увеличится.