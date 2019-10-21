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Рубрика: Общество

На Кипре открылась конференция: СМИ в противодействии терроризму

Текст: Сусанна Альперина
На Кипре 21 октября открылась ежегодная международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму - она продлится до 24 октября. Организатор - Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Союза журналистов Кипра.

На конференции - уже по сложившейся традиции - собираются известные российские журналисты и эксперты, представители зарубежных электронных СМИ, дипмиссий и силовых структур. За 15 лет мероприятие сумело привлечь на свою дискуссионную площадку крупнейших специалистов в области СМИ, авторитетных экспертов, профессионалов медиаотрасли и интернет-индустрии из России и многих зарубежных стран.

В 2019 году в рамках конференции рассматриваются такие важные темы как: "Информация в эпоху фейковых новостей. Как профессиональной журналистике сохранить доверие аудитории?", "Новая журналистика: блогеры и ютьюберы: как их мобилизовать на борьбу с терроризмом и пропагандой ненависти?", "Кибертерроризм - новая глобальная угроза. Как сегодня обеспечить компьютерную безопасность?", "Социальные сети - благоприятная среда для распространения идей терроризма", "Национализм порождает насилие", "Пути сотрудничества СМИ и органов безопасности в борьбе против терроризма" и другие.

Конференцию открыли Леонид Млечин - председатель правления Международной академии телевидения и радио, руководитель дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России, Владимир Козлов - заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Джордж Франгос, президент Союза журналистов Кипра.

В работе конференции принимают участие такие спикеры, как Александр Михайлов - член Совета по внешней оборонной политике России; Александр Сладков - корреспондент телеканала "Россия 1"; Анна Беликова - главный специалист Службы внешних коммуникаций телеканала RT; Ашот Джазоян - секретарь Союза журналистов России, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов"; Валентин Соболев - председатель Совета директоров Военной страховой компании "ВСК - Линия жизни"; Владимир Таллер, президент компании "ТВМ Групп"; Изабелла Пашинян, руководитель Службы генерального директора телеканала "Общественное телевидение России"; Кирилл Набутов, журналист и телеведущий; Николай Бордюжа, вице-президент ООО МСК "БЛ ГРУПП", Юлия Ермилова, заместитель директора Дирекции информационного вещания телеканала "Общественное телевидение России" А также - израильские коллеги Владимир Бейдер - журналист и политолог; Рая Коваль, менеджер проектов и пресс-секретарь Иерусалимского пресс-клуба. Помимо названных, среди выступающих на дискуссионных панелях - Тиберио Грациани, председатель International Institute for Global Analyses (Италия); Хосе Луис Барсело, редактор-директор журнала экономики и финансов "El Mundo Financiero" (Испания), а также другие российские и зарубежные представители электронных СМИ, общественных организаций и экспертов из Бельгии, Беларуси, Греции, Израиля, Испании, Италии, Кипра и других стран.

Конференция проходит в конференц-зале отеля GrandResort, расположенного в Лимассоле, где состоятся пленарные заседания и круглые столы. Составной частью конференции будут информационные показы телепрограмм и документальных фильмов из разных стран, посвященных антитеррористической тематике, дискуссии и обсуждение самых острых вопросов, связанных с проблемой терроризма.

Общество СМИ и соцсети
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