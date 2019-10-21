На онлайн-карте нашли десятки неизвестных объектов майя

Профессор археологии из Университета Аризоны (США) Такеши Иномата при помощи общедоступной электронной онлайн-карты обнаружил на территории Мексики 27 ранее неизвестных науке ритуальных объектов цивилизации майя.

Об этом удивительном открытии сообщает Fox News. Чтобы найти 27 древних церемониальных объектов, археологу не пришлось ехать в Мексику и проводить там раскопки. Исторические памятники он разглядел при помощи онлайн-карты, которая находится в интернете в свободном доступе.

Свое исследование ученый начал еще в прошлом году. Ему помогло то, что онлайн-карта была создана при помощи технологии лидара, которая позволяет сканировать местность.

Кстати, она была создана в 2011 году и охватывает площадь свыше 10 тысяч квадратных километров на территории мексиканских штатов Табаско и Чьяпас. Эта карта была опубликована Национальным институтом статистики и географии Мексики.

Впрочем, Такеши Иномата вместе со своей командой все-таки отправился на место. Ведь важно было подтвердить наличие данных объектов. В результате исследователи обнаружили даже больше памятников майя, чем ожидали увидеть.

Предварительный анализ показал, что эти церемониальные объекты могут быть датированы 1000-900 годами до н.э. Они возведены в характерном стиле и представляют собой строения правильной прямоугольной формы. Открытие проливает новый свет на историю этой древней культуры.

"Это период, когда люди только начинали использовать керамику и осваивали оседлый образ жизни, - говорит Такеши Иномата. - Наличие такого церемониального комплекса в этот ранний период свидетельствует о том, что определенные ритуалы и религиозные идеи распространились на широкую территорию, поскольку люди приняли новый образ жизни".