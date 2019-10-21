На поддержку нотариусов в дальних районах выделено 100 млн рублей

Нотариусы ежегодно предоставляют гражданам льготы на два миллиарда рублей. Об этом сообщил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Еще 100 миллионов нотариат выделил на программу поддержки нотариусов в труднодоступных и малонаселенных местностях.

Напомним, недавно вступил в силу закон, по которому значимые нотариальные действия, например, оформление завещаний или сделок с недвижимостью, выполняют только нотариусы.

До того в маленьких удаленных от большой цивилизации поселках нотариальные действия могли выполнять местные чиновники. Теперь сельские чиновники смогут выполнять только простые нотариальные действия, не требующие специальных знаний и высокой юридической квалификации. Например, удостоверять доверенности, верность копий документов и подлинность подписи и т.п. Эти услуги будут доступны только местным жителям, зарегистрированным на данных территориях.

Зато помощь нотариусов в дальних районах станет доступнее. Федеральная нотариальная палата еще в 2017 году приступила к реализации программы поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях.

Об этом эксперты рассказали в ходе "круглого стола" в Совете Федерации, посвященному самофинансированию нотариата. Обсуждались в том числе тарифы. Константин Корсик напомнил, что несколько лет назад тарифы за удостоверение сделок с недвижимостью были снижены примерно в 2,5 раза.

Тарифы на удостоверение сделок с недвижимостью были снижены в два с половиной раза. Также действует большая система льгот, многим предоставляются 50-процентные скидки

"Как вы знаете, деятельность нотариусов является особой юридической деятельностью и осуществляется от имени государства, что гарантирует доказательственную силу и публичное признание нотариально оформленных документов", - подчеркнул заместитель министра юстиции Денис Новак.

Он напомнил, что плата нотариусу сегодня состоит из двух частей: нотариального тарифа и платы за услуги правового и технического характера. Два года назад введены правила, по которым максимальные суммы платы за услуги правового и технического характера в каждом регионе устанавливают региональные палаты на основе предельных значений, разработанных Федеральной нотариальной палатой. Проще говоря, ФНП устанавливает максимальную планку, выше которой назначать плату нельзя. Подобное положение эксперты сочли оправданным, так как среди нотариусов не может быть конкуренции. Непременное условие для нотариата: он должен быть доступным и географически, и по цене.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что, к сожалению, многие не знают о широкой системе льгот у нотариусов. По ее словам, льготы распространяются на всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которым бесплатно оформляются нотариальные сделки. "Бесплатно оформляются для общественных организаций инвалидов, 50-процентные скидки для многих категорий",- подчеркнула Татьяна Москалькова.