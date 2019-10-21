На Украине при крушении вертолета погиб экс-министр

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой погиб при крушении вертолета. Об этом проинформировал его бывший коллега, занимавший пост вице-премьера, Павел Розенко.

"Трагически погиб Тарас Кутовой", - написал Розенко на своей странице в Facebook.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, вертолет, следовавший из Киева в Полтавскую область и за штурвалом которого, предположительно, был Кутовой, упал возле села Тарасенково. В результате авиакатастрофы пилот погиб.

Причины крушения пока неизвестны.