НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей

Новости

Самарские ученые придумали "эхолот" для замера мнений в интернете 11:20
Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов 11:18
Более 30 паспортов восстановили пострадавшим при ЧП на дамбе под Красноярском 11:17
Mitsubishi объявила о последней партии Pajero для России 11:13
Медведев: "Регуляторная гильотина" улучшит условия для ведения бизнеса 11:10
Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 11:05
В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей 11:03
Каждая десятая компаний планирует сократить сотрудников в 2020 году 11:03
На жителя Перми оформили кредит без его участия 10:57
В Москве госпитализирована актриса Валентина Талызина 10:53
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник 10:50
В Крыму туристка выжила после падения с 40-метровой скалы 10:50
Четверть россиян позиционируют себя "жертвами перестройки" 10:49
Холдинг "Сибзолото" заявил о 44 пострадавших от прорыва дамбы 10:48
Международный культурный форум в Петербурге пройдет 14-16 ноября 10:41
Коппола и Скорсезе обрушились на комикс-блокбастеры 10:41
В Осетии замглавы села взяли под стражу за убийство мужчины 10:36
В киевском гараже нашли забытый на 30 лет мопед "Карпаты-2" без пробега 10:34
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае 10:34
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы 10:31
В Екатеринбурге арестован грабитель, застреливший клиента банка 10:19
Новосибирец подал судебный иск из-за шума вертолетов 10:14
Учебный корабль Балтийского флота побывал в порту Сахалина 10:09
Глава Белгородского района арестован по обвинению во взятке 10:09
Семьи погибших и пострадавших в Красноярском крае получат матпомощь 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
21.10.2019 09:55
Рубрика: В мире

НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей

Текст: Юрий Когалов
НАТО намерена изменить методику проведения маневров, чтобы подготовить свои силы к возможной войне с Россией. Речь идет о действиях войск в "условиях ограничения и воспрещения доступа и маневра" (anti-access/area denial, A2/AD), которые может создать РФ в случае начала прямого конфликта. Об этом говорится в проекте Научно-технической организации НАТО на 2019-2020 годы.
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

"Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.

Фото: Carsten Rehder/DPA via AP
СМИ: НАТО на учениях в Германии отрабатывает сценарий ядерной войны

По словам авторов проекта, потенциальные трудности были выявлены в ходе многочисленных учений и симуляций, проведенных в основном в последние пять лет. В связи с этим они предлагают планировать все предстоящие операции с учетом боевых возможностей РФ в сфере A2/AD. Речь идет о создании повышенной опасности для расположения и перемещения сил противника в определенном районе при помощи различных ракетных комплексов и систем ПВО.

Впрочем, подобные заявления в НАТО звучат уже не первый раз. В 2016 году США обсуждали варианты действий альянса в случае войны в Европе, и тогда тоже упор делался на преодоление российских систем ограничения и воспрещения доступа и маневра. В 2017-м члены НАТО приняли решение укрепить оборонный потенциал альянса за счет самолетов, способных действовать в подобных условиях.

Американские специалисты неоднократно признавали, что российская система ПВО является "самой продвинутой и мощной в мире", а существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима к российским средствам радиоэлектронной борьбы.

В мире Европа Бельгия Международные организации НАТО Россия и НАТО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая
Die Welt: Путин побеждает без войны
Кадыров пообещал бегущим из Сирии террористам места на кладбище
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока