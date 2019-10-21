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Назван самый быстрый и удобный смартфон. Его можно будет купить в России

Текст:   Антон Благовещенский
21.10.2019,  
18:57
Фото: iStock

Разработчики бенчмарка Master Lu обнародовали рейтинг смартфонов на базе Android, отсортировав их по скорости и плавности работы. Первое место досталось флагманскому Huawei Mate 30 Pro.

Аппарат пока не продается официально в России, однако имеет русскоязычный раздел на официальном сайте Huawei, что говорит о готовности компании к продажам. В Mate 30 Pro используется оболочка EMUI.

Второе место досталось ZTE Nubia Red Devil 3S, работающий на базе оболочки Nubia UI, третье - смартфону OnePlus с прошивкой HydrogenOS.

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Также команда Master Lu составила рейтинг оболочек, которые используют разные производители для улучшения своих смартфонов. Первые пять мест заняли Huawei EMUI, HydrogenOS, Nubia UI, Flyme OS от Meizu и Funtouch от Vivo. Оболочка MIUI производства Xiaomi по показателям плавности и скорости заняла шестое место.

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