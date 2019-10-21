Организм американца несколько лет вырабатывал алкоголь

Необычное заболевание обнаружилось у жителя США. С 2011 года он страдал редким "синдромом автопивоварни" - его организм самостоятельно производил алкоголь. Об этом сообщает "Газета.ru".

Как выяснилось, в 2011 году американцу пришлось пропить курс антибиотиков из-за повреждения пальца. После этого он заметил, что его состояние ухудшилось. Он начал страдать от потери памяти и изменений настроения. Затем мужчину начали останавливать за вождение в нетрезвом виде, хотя он не употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. При этом в невиновность пациента не верили ни полицейские, ни врачи.

Через несколько лет мучений американца медики наконец-то выяснили, что не так с его здоровьем. Оказывается, он страдал расстройством, при котором попавшие в организм дрожжи Saccharomyces cerevisiae ферментируют углеводы и образуют этанол. Таким образом, мужчина все это время находился в опьянении и сам не подозревал об этом. В настоящее время он прошел курс лечения и избавился от болезни.