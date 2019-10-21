Оркестр Финберга представит программу памяти Игоря Лученка

Кажется, это было буквально днями. Словно за распахнутой дверью вчерашнего дня, он светло и радостно праздновал свое 80-летие. В тот день два года назад его чествовали в его самом любимом городе - Минске. Один за другим, вспоминает "СОЮЗ", выходили на сцену музыканты и политики, коллеги, друзья, исполнители его песен. А он с горящими от возбуждения глазами достойно и терпеливо сносил поздравления и подарки. А потом в последний раз публично сел за рояль и сам удивился, с какой легкостью из-под его пальцев полились памятные всем мелодии.

Врожденная скромность заставляла автора гимна Союзного государства при каждой очередной встрече с любознательной прессой напоминать: "Пишите обо мне, только скромно". Прежде всего, музыковеды в один голос признают, что музыке Лученка был присущ "яркий мелодизм и национальная самобытность". Его песни часто называли "шедеврами поэтического слова, положенными на замечательную музыку, которая моментально врезается в память, становится необходимой и желанной".

В общении и даже в интервью с наседающей прессой композитор старался быть предельно прямолинейным. Вот и на вопрос о своем представлении музыкальных истоков он только привычно разводил руками: "Музыка - такая же тайна, как и женщина". Но при этом он всегда яростно реагировал на проявление черствости, несправедливости или жестокости.

Те, кто были близко знакомы с композитором, признают, что, прежде всего, это - боец, который "умел держать удар и отстаивать свою точку зрения. Об этом даже внешне напоминали черты его лица и непокорные волосы". Видимо этим объясняется их долгая дружба с Фиделем и Раулем Кастро, Эрнесто Че Геварой. И когда несколько лет назад журналисты поинтересовались у земляка, как чувствует он себя в свои годы, Игорь Михайлович искренне ответил: "Мне всегда будет 28!". Таким он и запомнился белорусам и всем ценителям его таланта в Союзном государстве.

А в октябрьской программе Михаила Финберга прозвучат на этот раз любимые произведения композитора, которые исполнят заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, Егор Шаранков, Алеся Державец, Татьяна Глазунова и другие. "Я с большим удовольствием еду в Марьину Горку, где не единожды бывал с Игорем Михайловичем и где прозвучат лучшие из его произведений. Уверен, эта музыка будет жить вечно", - сказал Финберг.