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Рубрика: Происшествия

Внутреннее дело

Пациент получил компенсацию за забытый в нем хирургами инструмент
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
Житель Волгограда десять лет носил в своем теле дренаж, забытый хирургами во время операции. Хотя здоровье человека не пострадало и, как выяснилось, жить с лишней трубочкой в животе можно, суд взыскал с рассеянных медиков компенсацию в 120 тысяч рублей за нанесенный моральный вред.

Как сообщили в Волгоградском областном суде, в декабре 2008 года в онкологическом диспансере гражданину Л.А. была проведена операция.

"В послеоперационный период в процессе перевязки пропал установленный ему дренаж. О данном факте было сообщено медперсоналу. Однако местонахождение дренажа установлено не было", - рассказывают в суде.

Больше десяти лет житель Волгограда прожил с дренажем в своей брюшной полости

Иными словами, врачи с самого начала заметили, что чего-то не хватает, и принялись искать. Буквально по всей больнице, под всеми койками и операционными столами, заглядывали куда только можно. Естественно, попал под подозрение и сам пациент: не остался ли дренаж у него внутри.

Мужчину обследовали, но ультразвук ничего не показал. Внутренности человека, по данным прибора, были чисты от посторонних предметов. Оставалось сделать единственный и вполне логичный вывод: дренаж таинственным и волшебным образом испарился. Такое бывает. И не только в медицине.

Фото: istockphoto.com
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Однако черед десять лет оказалось, что никакой мистики в исчезновении дренажа нет. Инструмент не провалился сквозь землю, а провалился в пациента. Это обнаружилось в другой больнице, куда мужчина лег на лечение.

"В период нахождения истца на стационарном лечении в другом медицинском учреждении при проведении планового обследования в его брюшной полости был обнаружен инородный предмет, - рассказывают в суде. - Поскольку иных хирургических операций у истца не было, он посчитал, что данный предмет - это дренаж. В этой связи Л.А. просил взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда".

Ответчики возражали. Поэтому судом была проведена экспертиза, подтвердившая, что в теле Л.А. имеется инородный предмет толщиной около 0,4 см и длиной около 18 см. В суде эксперт пояснил, что здоровью инородный предмет, судя по всему, не мешает. Хотя, конечно, и пользы от него никакой. "Нечто" попало в организм искусственным путем, и удалить его можно только хирургически. Скорее всего, это дренаж. Других операций за последние десять лет человеку не проводили, факт подтвержден документально.

Фото: iStock
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Но то, что дренаж прижился в теле человека, никак не оправдывает рассеянных медиков. Они сделали свою работу некачественно - это признанный судом факт. Потому должны заплатить человеку компенсацию.

Решением Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда с онкологического диспансера взыскана в пользу истца компенсация морального вреда. Волгоградский областной суд, рассмотрев дело в апелляции, признал решение верным. Итоговая сумма компенсации морального вреда составила 120 тысяч рублей.

Как показывает практика, хирурги часто забывают внутри пациентов какие-то предметы. Причем рассеянность не является исключительным свойством наших врачей, теряют инструменты во всем мире. В списке потерь часто фигурируют дренажные трубки, марли и т.п. А в Новой Зеландии как-то врач забыл в теле пациентки часы "Ролекс".

Происшествия Правосудие Суд
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