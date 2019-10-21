Пластическая хирургия в России переживает неспокойные времена.

Душераздирающие истории о том, как пластический хирург испортил внешность пациента (а были и более трагичные последствия), не остались без внимания. Повышены требования к центрам пластической хирургии, в результате чего десятки из них лишились лицензии из-за грубых нарушений, увеличены сроки подготовки врачей по этому профилю, регулируется количество мест в ординатуре.

Все это свидетельствует о том, что в отрасли идет нормальный эволюционный процесс превращения пластической хирургии в полноценную специальность. На этом пути пациентам остается только делать правильный выбор, чтобы не учиться на собственных ошибках, которые, как известно, могут стоить дорого.

Сегодня в нашей стране 14 хирургических специальностей, и пластическая хирургия - 14-я, последняя из них. Она была утверждена еще в 2009 году. Процесс ее развития проходил по законам любой формирующейся отрасли. Поэтому вполне закономерно, что спустя десять лет наступил этап, когда необходимо отрегулировать основные механизмы, зоны ответственности, профессиональные стандарты, улучшить систему подготовки будущих специалистов и маршрутизацию пациентов. Именно это сейчас и происходит, что, несомненно, идет на пользу как индустрии пластической хирургии, так и ее пациентам.

Большинство людей воспринимают пластическую хирургию как хирургию возраста или хирургию красоты. На самом деле это глубокое заблуждение, так как доля эстетической хирургии - всего лишь около 14 процентов от тех компетенций, которые входят в зону пластической хирургии. Пластические хирурги в первую очередь должны привести в норму деформированные ткани или органы, исправить дефекты, полученные в результате травм, увечий, ожогов или врожденных заболеваний, исправить последствия онкологических заболеваний (сформировался даже специальный термин - онкопластика). Таких состояний достаточно много, и они требуют применения реконструктивно-пластических приемов. Порой это единственный способ вернуть пациенту нормальный облик и полноценную жизнь. Поэтому настоящий пластический хирург должен если не все, то очень многое знать и уметь.

Доля эстетической хирургии - всего лишь около 14 процентов от компетенций, которые входят в пластическую хирургию

Но что мы имеем сегодня? Невнятные глянцевые рейтинги "лучших специалистов" по блефаропластике, липосакции, ринопластике, отопластике и т.д. Многие пациенты в погоне за совершенством на них ведутся. Нельзя оценивать врача только по тому, как он "режет" нос или веки, а нужно смотреть шире, на все его компетенции. Специалистов "узкого профиля" как раз нужно бояться, они как хирурги не способны принимать ответственные решения. Медицина - это в первую очередь высочайшая степень ответственности. Как только хирург занес скальпель над пациентом, он должен быть готов к любым неожиданностям.

Если он профессионал, то ни одна экстренная ситуация не повлияет на жизнь и здоровье пациента и не помешает решить проблему, с которой к нему обратились.

Непредвиденных случаев в пластической хирургии бывает более чем достаточно. Вот, к примеру, самые распространенные из них. Небольшая операция - местная анестезия - анафилактический шок, а в результате летальный исход. Однозначно печальная ситуация, но как профессионал я вижу ее и с другой стороны: хирург был не готов взять скальпель и сделать трахеостому (искусственное дыхательное горло), чтобы не дать пациенту задохнуться. Также очевидно, что в его команде не было профессионального анестезиолога, который мог бы провести грамотную противошоковую терапию. Другие примеры: небольшая пластическая операция - и скрытое кровотечение; другая небольшая операция - и перфорация язвы желудка... И таких ситуаций может быть множество. Поэтому отрасли не нужны "однорукие" хирурги, то есть те, кто научился оперировать что-то одно. Сейчас в пластической хирургии наступает время профессионалов, прежде всего с хирургической точки зрения. Они должны знать и уметь делать все то, что до них накопила мировая хирургия.

Работа по изменению образовательных программ с точки зрения их расширения и углубления уже идет. Прежде чем уйти в пластическую хирургию, нужно изучить классическую, то есть набраться тех полезных знаний и умений, которые имеются в базовой хирургической специальности. Также Минздрав России разработал проект нового федерального образовательного стандарта по специальности "Пластическая хирургия". Он предусматривает обучение в ординатуре в течение пяти лет вместо нынешних двух, а также включает в себя расширенные блоки по междисциплинарным предметам и смежным специальностям. Это позволит значительно минимизировать риски в будущем.

Однако вопрос "Как выбрать грамотного врача?" по-прежнему актуален. Повторюсь: не надо вестись на рекомендации глянца. Из средних специалистов в журналах нередко надувают "мыльный пузырь", за которым ничего нет. Обязательно нужно узнать, как пластический хирург, к которому вы планируете обратиться, учился, посещал ли студенческие кружки и школы мастерства, какие у него были оценки, были ли нарекания в ординатуре, где работал раньше, какие там отзывы. Ответы на эти простые вопросы помогут здраво оценить ситуацию и принять правильное решение. Слова в журнале "Лучший известнейший пластический хирург" - не показатель профессионализма, показатель - это сколько больных прооперировано, сколько у них было осложнений, как этот врач стал пластическим хирургом.

Хочется надеяться,что "полуподпольные" маломощные кабинеты, где проводили пластические операции, остались в прошлом

Что касается выбора клиники, то сегодня к ним предъявляют очень жесткие требования, и Росздравнадзор следит за их соблюдением, поэтому хочется надеяться, что "полуподпольные" маломощные кабинеты, где проводили операции, остались в прошлом. Если у клиники есть лицензия на этот вид деятельности, то она отвечает требованиям к оборудованию, хранению медикаментов, в ней есть палаты реанимации, анестезиологическое отделение и т.п. Поэтому на первое место выходит грамотный подход к выбору специалиста. Но есть один нюанс. Если вы не хотите рисковать и для вас важна профессиональная репутация, технологическое оснащение, стоит выбрать крупный многопрофильный клинический центр, специализация которого не ограничивается пластической хирургией или не является для него основной.

Хирургия полна неожиданностей, и неизвестно, какая помощь может потребоваться пластическому хирургу: консультация или осмотр кардиолога, отоларинголога или любого другого специалиста. Это нормально, когда к каждой пластической операции проводится врачебный консилиум, где идет корректировка планов, объемов операций. В принятии врачебных решений важна коллегиальность, она позволит избежать нежелательных последствий, гарантирует высокий профессионализм.

Российская пластическая хирургия практически не отстает от мировой. Сейчас нет барьеров в прямом общении, переподготовке и освоении дополнительных навыков. Иногда бывают задержки на год-два в регистрации имплантируемых материалов, которые уже начали использовать за рубежом. Но, на мой взгляд, это даже к лучшему - они проходят проверку временем. Например, когда 20 лет назад производили силиконовые имплантаты молочных желез, никто не знал, что возникнут новые виды рака лимфатической системы. Имплантаты их не провоцируют, но способствуют селекции определенного вида лимфатических клеток, которые могут перейти в неконтролируемый бурный рост. Поэтому к инородным материалам в теле нужно относиться очень настороженно.

Пластическая хирургия продолжает жить по законам fashion-индустрии. Все тренды, навеянные модой, актуальны, они не уходят, а просто переходят в разряд классики. Но, к сожалению, при них теряется индивидуальность. В вопросах хирургии красоты я за персонализированный подход. Сегодня наиболее востребованы операции и пластические процедуры, которые создают внешний облик здорового спортивного человека. Это не самый худший вариант. Но при этом не стоит забывать, что нужно вести именно такой образ жизни.