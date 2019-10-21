Помощь пациентам с рассеянным склерозом будет расширена

В России будут производить инновационный препарат от рассеянного склероза - причем речь идет о тяжелой, быстро прогрессирующей разновидности этого тяжелого заболевания, которая до сих пор практически не поддавалась терапии.

Рассеянный склероз поражает главным образом молодых, активных людей. Если не принять адекватных мер, заболевание быстро приводит к тяжелой инвалидности. На Всероссийском съезде неврологов специалисты делились опытом борьбы с этим опасным заболеванием.

Диагноз "рассеянный склероз" - это не поражение памяти в пожилом возрасте, как думают многие. Его ставят чаще всего людям в самом активном и трудоспособном возрасте - 20-40 лет. В какой-то момент иммунная система человека дает серьезный сбой и начинает воспринимать собственные нервные клетки организма как чужеродные, атакуя их "на поражение".

Почему - достоверно неизвестно, ученые давно бьются над этой проблемой, но РС, как и прочие аутоиммунные заолевания остается пока загадкой. А последствия очень тяжелые: в головном и спинном мозге заболевшего постепенно образуются "мертвые" зоны - и человек медленно, но неуклонно теряет способность сохранять баланс, а потом и двигаться, и видеть - в зависимости от того, какие именно участки поражаются в первую очередь.

Повернуть заболевание вспять, вылечить человека современная медицина пока не в силах. Но современные лекарства позволяют затормозить патологический процесс, продлить время активной, полноценной жизни.

"В России зарегистрировано около девяти тысяч больных, - рассказал "РГ" врач-невролог, профессор, президент Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом Ян Власов. - Однако из-за сложностей с диагностикой, по оценкам, число больных может составлять до 150 тысяч".

Программа помощи больным с РС (это заболевание с самого начала было включено в программу "7 высокозатратных нозологий") - одна из самых эффективных программ в нашем здравоохранении, отметил Власов.

"У нас в России зарегистрированы практически все препараты, которые применяют в мире. От появления нового лекарства на европейском рынке или рынке США и до момента прихода его в Россию, как правило, проходит не более года, - говорит эксперт. - А вот с доступностью есть проблемы".

При этом говорить, что пациенты получают устаревшие препараты, было бы большим преувеличением. В первую очередь потому, что, собственно, эффективно "работающие" биопрепараты ученые-фармакологи предложили всего 5-7 лет назад.

Лечить РС пытались и прежде, но еще 20 лет назад этот диагноз выглядел как приговор на медленное мучительное умирание. Теперь, если пациент получает адекватную терапию, он имеет хорошие шансы на годы отодвинуть разрушительное развитие болезни.

Но терапия современными биологическими препаратами - это дорого. Локализация лекарства последнего поколения в России - это гарантия того, что лечение станет дешевле, а значит, и доступнее. Как сообщил Ларс Нильсен, глава московского подразделения компании, локализующей производство в нашей стране, уже подана заявка на включение препарата в перечень для лечения орфанных заболеваний.

Второй путь, который поможет сделать терапию доступнее, - это увеличить производство отечественных лекарств-биоаналогов. Но тут возникает еще одна проблема.

"Пациенты не всегда доверяют российским аналогам. Существуют и риски ухудшения состояния при переводе больного с одного препарата на другой, - отметил Ян Власов. - Но в последние годы российская фарма сделала серьезный шаг вперед. Раньше по законодательству биоаналоги выводились на рынок в упрощенном порядке.

Для этого не нужно было проводить клинических исследований. Мы, как пациентская организация, с этим жестко спорили, входили в конфликты с производителями, даже судились. В конце концов добились принятия поправок в федеральный закон, регулирующий обращение лекарственных средств в России. Теперь все лекарственные препараты, которые производятся у нас как аналоги, в том числе и биологические, проходят полномасштабные клинические исследования и жесточайший отбор".

Еще один положительный момент, гарантирующий, что больные не останутся без терапии, - закупки лекарств для лечения РС остались на федеральном уровне.

"В 2014 году было принято решение децентрализовать закупки, передав полномочия регионам, - отметил Власов. - Мы, как и общество больных гемофилией, понимали, что бюджеты, которые регионам нужно будет выделять на закупку препаратов для лечения дорогостоящих нозологий, - это очень серьезная нагрузка. Пришлось серьезно побороться. Но в итоге сначала передачу полномочий в регионы по обеспечению таких больных удалось отсрочить. А в прошлом году было принято решение оставить централизованную закупку лекарств по всем редким заболеваниям. Что, впрочем, не мешает некоторым регионам проводить и собственные программы помощи таким больным".

Комиссии "давят" на региональных врачей, пытаются запретить им назначать такие дорогие лекарства

По словам Власова, внедрение во врачебную практику новейших препаратов - это тоже не простой процесс. Сейчас даже если новый препарат еще не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших либо в перечень для лечения орфанных заболеваний, его регион может закупать для конкретного пациента по решению врачебной комиссии.

"Но поскольку речь идет о серьезных затратах, нередко в регионах ставят всевозможные препоны. Комиссии "давят" на региональных врачей, пытаются запретить им назначать такие дорогие лекарства, иногда, как нам жалуются врачи, даже под угрозой увольнения", - рассказал Ян Власов. В таких случаях он рекомендует больным обращаться за помощью в пациентскую организацию.

"Общественные советы реагируют на жалобы пациентов. Мы стараемся помочь в любом случае: выступаем в прессе, формируем общественное мнение, ведем диалог с руководителями здравоохранения, порой выходим лично на губернатора, - отметил эксперт. - Поэтому защищаем не только пациента, но и доктора".

Отстоять интересы больного легче, если препарат включен в рекомендации федеральных центров: тогда врач оказывается "прикрыт", назначить необходимый больному препарат - не только его право, но и прямая обязанность.

Кстати

На съезде неврологов обсуждались дальнейшие шаги, которые могли бы серьезно улучшить ситуацию с медицинской помощью больным РС. Сейчас, как отметил Власов, уровень этой помощи зависит от того, в каком регионе живет больной. Но система помощи должна быть единой и унифицированной по всей стране. Ключ к этому - поэтапный переход на финансирование расходов по лечению таких пациентов из средств Фонда ОМС. Так, как это сделано с медицинской помощью онкологическим больным.

Для этого предстоит обновить клинические рекомендации, включив туда и современные лекарства, просчитать затраты и "перевести" в соответствующие тарифы ОМС.

Необходимо также стандартизировать систему оказания специализированной медицинской помощи по рассеянному склерозу: уже началось формирование федерального регистра таких пациентов. В дальнейшем, в зависимости от потребностей, в каждом регионе появятся специализированные подразделения в медучреждениях.