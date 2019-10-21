Посольство РФ опровергло обвинения Праги в создании шпионской сети

Посольство России не имеет никакого отношения к раскрытой чешскими спецслужбами шпионской сети. Об этом заявили в диппредставительстве РФ в Праге.

"Это совершенно не соответствует действительности, - цитируют представителя дипмиссии российские информагентства. - Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети".

Ранее директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил, что его ведомство совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью в 2018 году ликвидировало агентурную сеть, якобы созданную российскими спецслужбами. При этом он обвинил посольство РФ в финансировании этой группы.

В то же время он заявил, что главная угроза для Чехии в данный момент исходит от исламского терроризма, впрочем, непосредственной опасности нет, местное мусульманское сообщество невелико и не радикализировано, а мигранты не задерживаются на территории страны, следуя через нее транзитом.