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Рубрика: Власть

Правительство пропишет правила для порталов по продаже товаров и услуг

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон "О защите прав потребителей". Инициатива наделяет правительство полномочиями устанавливать правила для интернет-сервисов по продаже товаров. Сайт, который просто аккумулирует информацию о каких-то товарах или услугах, например, продаже авиабилетов, будет нести ответственность перед клиентами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Законопроект усиливает защиту прав потребителей. В этом году вступил в силу закон, устанавливающий ответственность интернет-агрегаторов товаров и услуг перед потребителями, подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Речь идет о сервисах, осуществляющих продажи через Интернет, таких, как Ozon, AliExpress, "Беру", Booking и другие. Такие сайты размещают информацию о товарах и услугах, но часто выступают в роли посредников, соединяющих покупателя и продавца. До сих пор такой статус позволял им избегать претензий со стороны потребителей. Теперь закон повысил к ним требования, агрегаторы обязаны сообщать всю информацию о поставщиках товаров. Кроме того, агрегаторы берут часть ответственности за соблюдение прав потребителей. Они будут обязаны вернуть предоплату, если товар доставлен с опозданием. Также они должны будут компенсировать убытки. Сейчас подготовлен законопроект, который наделяет правительство страны правом регулировать деятельность владельцев агрегаторов информации о товарах и услугах. Принятие законопроекта позволит урегулировать в правилах продажи дистанционным способом участие владельца агрегатора при заключении договоров розничной продажи".

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