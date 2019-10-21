Продвигать продукцию за рубежом будут сельхозатташе

Минсельхоз направит своих представителей в 50 иностранных государств, чтобы поддержать интересы отечественного агропрома на мировом рынке.

Действовать сельхозатташе начнут уже в 2020 году. Они будут работать в составе дипломатических представительств, но без включения в штат. Как заявлял Минсельхоз, в 2020 году планируется отправить за рубеж 25 специалистов, а в 2021-м - еще 25 человек.

Впервые о назначении сельхозатташе при посольствах в Минсельхозе заговорили год назад. Они нужны для создания единой отраслевой системы брендирования и защиты отечественной продукции АПК, пояснили в ведомстве. Помимо маркетинга, нужно адаптировать нашу продукцию к особенностям потребительского поведения в других странах.

В первую очередь атташе нужно направить в те страны, куда уже идут поставки, считают эксперты. Эту тему в отрасли обсуждали еще семь лет назад. Сельхозатташе присутствовали за рубежом и тогда, но они находились не в тех странах, где были нужнее всего, рассказал "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его мнению, они "должны быть в тех странах, в которые мы хотим продвигать нашу продукцию либо где нужно решать проблемы с поставками".

Среди таких стран - государства Ближнего Востока и Северной Африки, Юго-Восточной Азии. В первую очередь стоит уделить внимание Турции, Египту, Китаю, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, так как они уже покупают много отечественных сельхозпродуктов.

Найдутся для сельхозатташе и другие задачи. Например, работа по снижению тарифных барьеров для российской сельхозпродукции, создание понятных условий для получения ветеринарных сертификатов. Важна рыночная аналитика и постоянный мониторинг конъюнктуры рынка, отмечает Юшин. Кроме того, стоит исходить из транспортной доступности, поскольку речь идет о крупнотоннажном экспорте. Поставлять сельхозпродукцию можно по железной дороге в страны бывшего СССР, Афганистан, Монголию, КНДР, а также морским путем в Африку и Азию.