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21.10.2019 19:40
Рубрика: Власть

Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Президент Франции несколько дней спустя последовал примеру канцлера ФРГ Ангелы Меркель и также позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Главы государств подробно обсудили обстановку на северо-востоке Сирии. Выражено мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности этого государства, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин рассказал об усилиях Москвы по стабилизации в регионе, включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
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"В целях выхода на устойчивое политическое урегулирование в Сирии отмечена важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета", - сообщили в Кремле.

Лидеры также обменялись мнениями о ситуации на Украине, подчеркнув безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения кризиса. От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. "Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера"", - уточнили в Кремле.

Речь шла и о возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки", и Путин снова напомнил позицию Москвы: нужна тщательная подготовка, чтобы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Эта работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел.

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